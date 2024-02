Κοινωνία

Μάνδρα - Κούγιας για Γιαλιά: “Χοντροκομμένη” δολοφονία, με δράστη ίσως τον ηθικό αυτουργό της (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο ποινικολόγος για την προσωπική ασφάλεια του επιχειρηματία, το σπίτι του, τις κάμερες και τον τόπο της ενέδρας θανάτου, αλλά και την διαμάχη με πρώην συνεργάτη του 59χρονου.

-

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Παρασκευή ο Αλέξης Κούγιας, για την δολοφονία του επιχειρηματία Χρήστου Γιαλιά, στην Μάνδρα.

Όπως είπε, η δολοφονία του με πυρά από καλάσνικοφ και εν συνεχεία η πυρπόληση του οχήματος του, με τον ίδιο μέσα, αλλά και με το όπλο του εγκλήματος πεταμένο μέσα στο φλεγόμενο όχημα, ώστε να αλλοιωθεί και να μην υπάρχουν στοιχεία, δεν αφορά στην εκτέλεση ενός συμβολαίου θανάτου, κατά την εκτίμηση του.

«Είναι μια χοντροκομμένη δολοφονία, που μπορεί και να την έκαναν οι ίδιοι που είχαν πρόβλημα μαζί του», είπε ο ποινικολόγος, ο οποίος ήταν επί δεκαετίες νομικός παραστάτης και φίλος του επιχειρηματία, με τον οποίο είχε συναντηθεί μόλις 24 ώρες πριν από το στυγερό έγκλημα.

«Είχε μεγάλη επιχειρηματική δράση, όλες οι δουλειές του ήταν νόμιμες. Δεν ισχύει καμία φήμη για εμπόριο ναρκωτικών ή τοκογλυφία», είπε ο δικηγόρος, ο οποίος χαρακτήρισε πάντως ως «εύκολη υπόθεση για την Αστυνομία» την διαλεύκανση της.

Ερωτηθείς από τον Γιώργο Παπαδάκη και την Μαρία Αναστασοπούλου, ο Αλέξης Κούγιας είπε ότι ο Χρήστος Γιαλιάς δεν είχε ποτέ του συνοδεία προσωπικής ασφάλειας, αλλά ότι είχε τέσσερις ανθρώπους που προστάτευαν το σπίτι και μια κάθετη μονάδα επεξεργασίας κρέατος που είχε σε μικρή απόσταση από την φάρμα στην οποία ζούσε, που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την μονάδα.

Είπε ότι υπάρχουν κάμερες από την μια πλευρά του δρόμου στην μία διαδρομή από την οποία μπορεί να φθάσει κάποιος στο σπίτι του επιχειρηματία, ενώ η άλλη διαδρομή περνά μέσα από το δάσος και είναι αρκετά μεγαλύτερη σε απόσταση.

Όπως τόνισε ο ποινικολόγος, οι δράστες ήξεραν καλά και είχαν επιλέξει το σημείο στο οποίο έστησαν το καρτέρι θανάτου στον 59χρονο, ώστε να μην καταγραφούν οι κινήσεις τους, ενώ προσέθεσε ότι από τύχη δεν βρέθηκε στον δρόμο τους και κάποιος άλλος άνθρωπος, ακόμη και από τους φύλακες του σπιτιού του επιχειρηματία, που βρίσκεται σε απόσταση λίγων εκατοντάδων μέτρων από τον τόπο της δολοφονίας.

«Η οικογένεια του θύματος αποκλείει το ενδεχόμενο να εμπλέκεται ως ηθικός ή φυσικός αυτουργός ο πρώην στενός συνεργάτης του, με τον οποίο ο Χρήστος Γιαλιάς βρισκόταν σε χρόνια, σκληρή, δικαστική και οικονομική αντιδικία», είπε ο Αλέξης Κούγιας, σημειώνοντας ότι την προηγούμενη ημέρα η συνάντηση τους έγινε μετά από την έκδοση μιας σημαντικής απόφασης υπέρ του δολοφονημένου επιχειρηματία.

Για την υπόθεση της Μάνδρας, καθώς επίσης για την βία και την παραβατικότητα ανηλίκων, αλλά και την ένοπλη συμπλοκή με αστυνομικούς στην λεωφόρο Παιανίας - Μαρκοπούλου, μίλησε στην εκπομπή και ο Ειδικός Γραμματέας του Σωματείου Ειδικών Φρουρών, Στράτος Μαυροειδάκος:

Ειδήσεις σήμερα:

ΟΑΣΘ: Λεωφορείο έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα (εικόνες)

Παιανία: Ένοπλη συμπλοκή με αστυνομικούς - Αναζητείται ο δράστης (βίντεο)

Θρακομακεδόνες: Δυστύχημα έξω από το στρατόπεδο