Υγεία - Περιβάλλον

Καρκίνος: Δωρεάν διαγνωστικά τεστ για πέντε τύπους από το υπουργείο Υγείας

Ο ΑΝΤ1 παρουσιάζει αποκλειστικά τις δωρεάν εξετάσεις που θα γίνουν σε στοχευμένες ομάδες για την πρόωρη διάγνωση πέντε ειδών καρκίνου.

Της Φαίης Χρυσοχόου

Σε δωρεάν προληπτικά τεστ για 5 τύπους καρκίνου προχωρά το υπουργείο υγείας σταδιακά από τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1.

Το Μάρτιο θα αποσταλούν 2,5 εκατομμύρια SMS σε γυναίκες 21-30 ετών για pap test και σε γυναίκες ηλικίας 30 -56 ετών για τεστ HPV .

Όπως αποκαλύπτει στον ΑΝΤ1 η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, θα εκδίδεται ηλεκτρονικό παραπεμπτικό

«Όλες οι γυναίκες θα λάβουν οι δικαιούχες SMS θα υπάρχει το αντίστοιχο site όπως έχουμε στο «Φώφη Γεννηματά μαστογραφία.gr», αντίστοιχα έχουμε πλατφόρμα για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας», εξηγεί στον ΑΝΤ1 η αναπληρώτρια Υπουργός.

Τον Ιούνιο θα σταλούν SMS για το πρόγραμμα πρόληψης κατά του καρκίνου του παχέος εντέρου. Το πρόγραμμα αφορά 3,8 εκατομμύρια άντρες και γυναίκες ηλικίας 50 έως 65 ετών και θα γίνεται με τη χορήγηση δωρεάν self test, το οποίο αν βγει θετικό θα διενεργείται δωρεάν κολονοσκόπηση, αλλά και αφαίρεση ευρημάτων.

‘Οπως εξηγεί η Ειρήνη Αγαπηδάκη στον ΑΝΤ1, «χρησιμοποιείται πάλι ως τεστ το οποίο γίνεται στο σπίτι μάλιστα το τεστ ανίχνευσης αιμορραγίας στα κόπρανα αφορά την πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου και έχει δωρεάν διενέργεια κολονοσκόπησης καθώς και την δωρεάν αφαίρεση τυχόν ευρημάτων.

Από τον Ιούνιο ξεκινά το πρόγραμμα έγκαιρης ανίχνευσης του καρκίνου του πνεύμονα, που αποτελεί τη νούμερο 1 αιτία θανάτου στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα θα αφορά άτομα ηλικίας 50 έως 70 ετών και θα προβλέπει δωρεάν αξονική τομογραφία με χαμηλή δόση ακτινοβολίας

«Έχουμε λοιπόν δρομολογήσει σε συνεργασία με την ελληνική Πνευμονολογική εταιρεία αλλά και την επιτροπή εμπειρογνωμόνων δημόσιας υγείας να είμαστε μία από τις πρώτες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα κάνει τέτοιο πρόγραμμα για ανθρώπους που είναι σε υψηλό κίνδυνο», εξηγεί η αναπληρώτρια υπουργός.

Παράλληλα, τον ίδιο μήνα ξεκινά το πρόγραμμα πρόληψης καρκίνου του δέρματος. Σε αυτήν την περίπτωση θα λάβουν sms οι άνθρωποι που κάνουν χειρωνακτικές εργασίες, όπως γεωργοί, κτηνοτρόφοι και οικοδόμοι.

Το Β’ εξάμηνο του 2024 θα ξεκινήσει και πρόγραμμα για καρδιαγγειακά νοσήματα και θα αφορά ασθενείς με στεφανιαίας νόσο και καταγεγραμμένα καρδιακά περιστατικά

Στο πλαίσιο των προληπτικών εξετάσεων που προωθεί το υπουργείο, περιλαμβάνεται και η αναθεώρηση στα χρονικά όρια για τις μαστογραφίες ανοίγοντας την ψαλίδα από 45 έως και 74 χρόνια.

