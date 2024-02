Κοινωνία

Πλοίαρχος ναυτολόγησε επιθεωρητές χωρίς τη συγκατάθεσή τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς διαπιστώθηκε το περιστατικό με τη ναυτολόγηση τριών επιθεωρητών, χωρίς να έχουν γνώση.

-

Στη σύλληψη του πλοιάρχου ενός δεξαμενόπλοιου που ναυτολόγησε τρεις επιθεωρητές χωρίς τη συγκατάθεσή τους, έναν Έλληνα και δύο υπηκόους Φιλιππίνων προχώρησε το λιμενικό σώμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δεξαμενόπλοιο που εντοπίστηκε στα νότια της Χίου και οδηγήθηκε από το λιμενικό σώμα στο αγκυροβόλιο, επρόκειτο να αγοραστεί από εταιρεία ελληνικών συμφερόντων στη Σμύρνη αλλά κρατήθηκε από τις αρχές για οφειλές.

Ωστόσο ο πλοίαρχος του πλοίου ναυτολόγησε χωρίς τη συγκατάθεσή τους τρεις επιθεωρητές και με τη δικαιολογία ότι θα μεταβεί σε γειτονικό αγκυροβόλιο, σάλπαρε για την Αίγυπτο και εντοπίστηκε από το λιμενικό σώμα στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή της Χίου.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, για την υπόθεση ενημερώθηκε η αρμόδια εισαγγελική αρχή ενώ ο πλοίαρχος του πλοίου κατηγορείται για αρπαγή (άρθρο 322 του ποινικού κώδικα). Την υπόθεση της προανάκρισης έχει αναλάβει το κεντρικό λιμεναρχείο της Χίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης από HORECA: Θα έχουμε μία πολύ καλή τουριστική περίοδο

“Artemis”: Ο Γιάννης Δαγκλής στον ΑΝΤ1 για το πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει η Ελλάδα

Ηράκλειο - Νικόλας: Θρήνος στην κηδεία του (εικόνες)