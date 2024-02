Αθλητικά

Παναιτωλικός: “Τρίποντο” παραμονής με τον Ατρόμητο

Σημαντική νίκη του Παναιτωλικού επί του Ατρόμητου στο Αγρίνιο.

Ο Παναιτωλικός σημείωσε την, ενδεχομένως, σημαντικότερη νίκη του στο εφετινό πρωτάθλημα, επικρατώντας στο Αγρίνιο με 1-0 του Ατρόμητου στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής και κάνοντας βαθμολογικό άλμα στους 18 βαθμούς, αφήνοντας πίσω του Βόλο και Κηφισιά.

Από την πλευρά τους, οι «κυανόλευκοι» ηττήθηκαν για τέταρτη συνεχή αγωνιστική και παρέμειναν καθηλωμένοι στους 23 βαθμούς.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με καλό ρυθμό κι ένα άκυρο γκολ του Αντζιέλσκι στο 2ο λεπτό, καθώς ο επιθετικός του Ατρόμητου ήταν εκτεθειμένος την ώρα που σούταρε ο Ρομπάιγ, πριν εκείνος πάρει το ριμπάουντ και σκοράρει.

Ο Παναιτωλικός πήρε κεφάλι στο σκορ στο 24΄, όταν από την κάθετη του Πέρες ο Καρέλης έφυγε από οριακή θέση κι έγραψε το 1-0 νικώντας τον Τσιντώτα, σε φάση που εξετάστηκε από το VAR.

Το πλεονέκτημα των γηπεδούχων ήρθε να «ισοφαρίσει» η αποβολή του Οικονόμου έξι λεπτά αργότερα, που είδε απευθείας την κόκκινη κάρτα του Παπαδόπουλου για ένα πολύ άσχημο, αντιεπαγγελματικό μαρκάρισμα με τις τάπες στο γόνατο του Έντερ.

Στο 43΄ ο Τορεχόν μπήκε στην περιοχή από αριστερά κι έκανε το γύρισμα με τον Μαυρία να πιάνει το σουτ και τον Τσιντώτα να μπλοκάρει. Στις καθυστερήσεις (45΄+2) το απευθείας εκτελεσμένο φάουλ του Έντερ έφυγε λίγο πάνω από το δοκάρι και στο 45΄+4 ο Ντε Μποκ γύρισε από αριστερά, η μπάλα έφτασε στον Αντζιέλσκι στο δεύτερο δοκάρι αλλά ο Πολωνός δεν κατάφερε να τη στείλει στα δίχτυα.

Ο ίδιος παίκτης έχασε νέα μεγάλη ευκαιρία στο 51΄, όταν η ψηλοκρεμαστή κεφαλιά του αποκρούστηκε ελάχιστα από τον Στεργιάκη και κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι, ενώ στη συνέχεια της φάσης και με τον τερματοφύλακα των «Καναρινιών» ακόμα στο έδαφος, δηλαδή με όλη την εστία ουσιαστικά άδεια μπροστά του, ο Βαλένσια με εξ επαφής κεφαλιά έστειλε την μπάλα πάνω στον Έλληνα γκολκίπερ, σε μια από τις ευκαιρίες της χρονιάς.

Ο Ατρόμητος συνέχισε να πιέζει αλλά έδινε χώρους και στο 71΄ ο Τσιντώτας απέτρεψε τα χειρότερα αποκρούοντας σε τετ α τετ με τον Λιάβα, ενώ στο 82΄ πέταξε σε κόρνερ το σουτ του Χουάνπι. Η ομάδα των δυτικών προαστίων της Αθήνας απείλησε ξανά στο 86΄ με την κεφαλιά του Έντερ σε κόρνερ του Αθανασίου να φεύγει άουτ.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Γιάννης Παπαδόπουλος

ΚΟΚΚΙΝΗ: 30΄ Οικονόμου

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Μλάντεν, Στάγιτς - Τζαβέλλας, Αγκ. Καμαρά, Έντερ

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Πετράκης): Στεργιάκης, Μαυρίας (75΄ Χουάνπι), Οικονόμου, Μλάντεν, Στάγιτς, Τορεχόν, Πέρεθ (75΄ Τσιγγάρας), Χατζηθεοδωρίδης (36΄ Μαλής), Ντουάρτε, Ντίας (68΄ Λιάβας), Καρέλης (68΄ Ζοάο Πέδρο).

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Σάσα Ίλιτς): Τσιντώτας, Κιβρακίδης (77΄ Τριμμάτης), Τσακμάκης (46΄ Αγκιμπού Καμαρά), Τζαβέλλας, Ντε Μποκ (77΄ Αθανασίου), Κούντε, Γιουμπιτάνα (68΄ Βέργος), Έντερ, Ρομπάιγ (77΄ Ντιρκς), Αντζιέλσκι, Βαλένσια

