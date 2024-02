Αθλητικά

Basket League: Ο Προμηθέας πήρε το “διπλό” της Πάτρας

Χωρίς έλεος ο Προμηθέας διέλυσε τον Απόλλωνα στο τοπικό ντέρμπι της Πάτρας.

Ο Προμηθέας δεν έδειξε... έλεος στον συμπολίτη του Απόλλωνα και κάνοντας επίδειξη δύναμης πήρε το «διπλό», με 84-56 και τη 10η νίκη του σε 18 αγωνιστικές της Basket League. Double double σημείωσε ο Άντονι Κάουαν με 17 πόντους (4/7 τρίποντα) και 10 ασίστ για τους νικητές. Ο Μπαζίνας πρόσθεσε 14 πόντους (4/5 τρίποντα) και 10 ο Κόφεϊ. Οι παίκτες του Ηλία Παπαθεοδώρου «εκτέλεσαν» τον αντίπαλό τους έξω από τη γραμμή του τριπόντου έχοντας 13/34 τρίποντα (4/19 ο Απόλλων έξω από τα 6.75).

Η ομάδα του Γιάννη Χριστόπουλου συμβιβάστηκε με την 15η ήττα της (3-15) και παραμένει μόνη στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα. Οι Τσαντ Μπράουν και Μαλίκ Όζμπορν ήταν οι μόνοι διψήφιοι από τον Απόλλωνα, με 15 και πόντους αντίστοιχα.

Τα δεκάλεπτα: 11-16, 19-36, 37-58, 56-84

Ένα μόνο δεκάλεπτο, το πρώτο, πρόβαλε αντίσταση στον Προμηθέα. Μετά το 11-16 της 1ης περιόδου, οι φιλοξενούμενοι... πάτησαν γκάζι και με επιμέρους σκορ 8-20 στη 2η περίοδο εκτόξευσαν τη διαφορά στους +17 πόντους. Πρωταγωνιστής του Προμηθέα στο δεύτερο δεκάλεπτο ήταν ο Κόφεϊ, ενώ με τρίποντα «βομβάρδισαν» το αντίπαλο καλάθι οι Μπαζίνας και Ρέινολντς. Ο Μπράουν έκανε ό,τι περνούσε από το... χέρι του για τον Απόλλωνα, αλλά δεν μπόρεσε να αποτρέψει το προβάδισμα με μεγάλη διαφορά του Προμηθέα στο τέλος του α΄ μέρους (19-36). Στο β΄ μέρος, ο Προμηθέας απλά συντήρησε το... προβάδισμα ασφαλείας.

Διαιτητές: Παπαπέτρου, Ζακεστίδης, Χριστινάκης

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ (Γιάννης Χριστόπουλος): Κόουλμαν, Γκιουζέλης 7 (1), Πέρκινς 9 (1), Σαλούστρος 3 (1), Μπράουν 15, Μπόουτραϊτ 2, Μπλέιλοκ 7, Βησσαρίου 2, Όζμπορν 11 (1), Κογιώνης

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Κάουαν 17 (4), Τζόουνς 5 (1), Χρυσικόπουλος 4, Καραγιαννίδης 4, Χέιλ 8 (1), Ρέινολντς 6 (2), Πλώτας, Κόνιαρης, Μπαζίνας 14 (4), Πάπας 8 (1), Κόφεϊ 10, Ετσενίκε 8

