Τροχαίο στο Πέραμα: Αυτοκίνητο έκανε…βουτιά στο λιμάνι

Συναγερμός στο λιμάνι του Περάματος, όταν όχημα με τέσσερις επιβαίνοντες βρέθηκε στο νερό.

Στη θαλάσσια περιοχή του Περάματος στο λιμάνι του Αρμού έπεσε το μεσημέρι υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ΙΧ όχημα με οδηγό έναν 39χρονο και άλλους τρεις επιβάτες.

Οι επιβαίνοντες εξήλθαν μόνοι τους από το όχημα και είναι καλά στην υγεία τους, ενώ από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Προανάκριση διενεργείται από το Δ΄ Λιμενικό Τμήμα Περάματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, ενώ το Ι.Χ.Ε. όχημα ανελκύθηκε με γερανοφόρο όχημα και με τη συνδρομή ιδιώτη δύτη.

