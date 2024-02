Κοινωνία

Πανεπιστημιούπολη: Εμπρησμός σε 4 αυτοκίνητα (βίντεο)

Η φωτιά που ξέσπασε σε ένα όχημα, εξαπλώθηκε γρήγορα, παρά τις προσπάθειες τωνν πυροσβεστών.

Καταστροφές σε 4 αυτοκίνητα προκάλεσαν οι εμπρηστές, που σύμφωνα με καταγγελίες "χτύπησαν" την νύχτα στην είσοδο της Πανεπιστημιούπολης.

Η φωτιά ξέσπασε σε οχήματα, μεταξύ των οποίων ένα λεωφορείο, που βρίσκονταν στην διασταύρωση των οδών Ευφρονίου και Υμηττού.

Περίοικοι και περαστικοί κάλεσαν άμεσα την Πυροσβεστική, 15 στελέχη της οποίας με 5 οχήματα έσπευσαν επί τόπου. Εκτιμάται ότι ο εμπρησμός σχετίζεται με αντιδράσεις κατά της λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα.

Εμπρησμός οχήματος στην Ούλωφ Πάλμε, απέναντι από την είσοδο του Πανεπιστημίου. Η Αστυνομία δεν σταματάει την κυκλοφορία. Όλα κυλάνε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. (1) pic.twitter.com/8Rk3wasYRu — Lucas Velidakis (@UrbanRat7) February 11, 2024

Οι πύρινες γλώσσες κατέστρεψαν μεταξύ άλλων ένα όχημα τύπου βαν, ενώ σημαντικές ζημιές προκλήθηκαν και σε ένα λεωφορείο, σύμφωνα με τον ρεπόρτερ του ΑΝΤ1, Θάνο Κλωνόπουλο, που βρέθηκε στην περιοχή από την πρώτη στιγμή.