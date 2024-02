Πολιτική

Μη κρατικά πανεπιστήμια - Πιερρακάκης: Ακραίο αν δεν στηρίξουν άλλα κόμματα το νομοσχέδιο

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο Υπουργός Παιδειάς για τα δημόσια ΑΕΙ, τις καταλήψεις και τις διαδικτυακές εξετάσεις, αλλά και το σχέδιο για αντικατάσταση του θεσμού των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» του ΑΝΤ1 μίλησε το Σάββατο ο Κυριάκος Πιερρακάκης, αναφορικά με το νομοσχέδιο για την ενίσχυση των δημόσιων ΑΕΙ και την λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, πριν πάρει την τελική μορφή της κατάθεσης του στην Βουλή προς επεξεργασία και ψήφιση.

Ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού είπε ότι υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες ιδέες και προτάσεις στα σχόλια που κάνουν πολίτες και φορείς στην δημόσια διαβούλευση.

«Θέλουμε τον κόσμο να συμμετάσχει. Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την επόμενη Κυριακή και πιστεύω θα έχει ψηφιστεί μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου», είπε ο Υπ. Παιδείας, αποκρούοντας και τις αναφορές περί αντισυνταγματικότητας, λέγοντας χαρακτηριστικά «το βήμα που έχουμε κάνει είναι στέρεο. Πολλοί συνταγματολόγοι το έχουν ελέγξει. Τα κριτήρια αυτά είναι τα αυστηρότερα που υπάρχουν στην Ευρώπη».

Όπως σημείωσε, η προϋπόθεση της συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για την εισαγωγή στα μη κρατικά πανεπιστήμια είναι δεδομένη, τονίζοντας ότι «Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής υπάρχει στα δημόσια πανεπιστήμια, γι’ αυτό την ορίσαμε και για τα μη κρατικά πανεπιστήμια».

«Υπάρχει πολύ σημαντικό ενδιαφέρον από ξένα πανεπιστήμια. Υπάρχει αγωνία και αγάπη από Έλληνες καθηγητές που εργάζονται στο εξωτερικό. Υπάρχει ενδιαφέρον και από τη Γαλλία, «γιατί να το κρύψομεν άλλωστε. Η ελληνική ανώτατη εκπαίδευση είναι ένα συμπιεσμένο ελατήριο. Θα δούμε τεράστιες διαφορές», υποστήριξε ο κ. Πιερρακάκης, τονίζοντας ότι «έχουμε 40.000 φοιτητές στο εξωτερικό, περισσότερους αναλογικά από κάθε χώρα στην Ευρώπη. Η Πορτογαλία με ανάλογο πληθυσμό έχει 13.000, ενώ η Ελλάδα έχει περισσότερους και από χώρες με μεγάλο πληθυσμό, όπως η Βρετανία και η Ισπανία».

«Το κάθε πανεπιστήμιο θα ορίζει τα κριτήρια του και θα ελέγχεται από την Εθνική Αρχή που ελέγχει και τα δημόσια ΑΕΙ», σημείωσε ο Υπ. Παιδείας, λέγοντας ακόμη ότι δεν θα μπορεί ο ίδιος καθηγητής να διδάσκει και σε δημόσιο και σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο.

Σε ότι αφορά την ενίσχυση των κρατικών ΑΕΙ ο κ. Πιερρακάκης ισχυρίστηκε ότι είναι και θα συνεχίσει να είναι πολυεπίπεδη, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, ότι «το δημόσιο Πανεπιστήμιο το στηρίζουμε. Από το 2019 έχει αυξηθεί ο προϋπολογισμός κατά 50%. Με τις επιδοτήσεις που έρχονται, θα βελτιωθεί η εικόνα των πανεπιστημίων και των φοιτητικών εστιών. Όχι μόνο αυξάνεται η χρηματοδότηση, αλλά και θεσμική ενίσχυση τους. Θα μου φανεί ακραίο εάν δεν στηριχτεί το νομοσχέδιο και από τα άλλα κόμματα. Πολλές από τις τροπολογίες είναι προτάσεις των πρυτάνεων».

Αναφορικά με τις καταλήψεις σε Τμήματα Σχολών των Πανεπιστημίων και τους φόβους να χαθεί η Εξεταστική για πολλούς φοιτητές, ο Υπουργός Παιδείας ανέφερε ότι «στο ένα τρίτο των σχολών υπάρχουν καταλήψεις, στις υπόλοιπες γίνεται η Εξεταστική. Θα προσπαθήσουμε να εξαντλήσουμε το πλαίσιο να γίνουν διαδικτυακά οι εξετάσεις παντού, ήδη στο 80% των σχολών υπό κατάληψη γίνεται διαδικτυακά».

Σε ότι αφορά το ενδεχόμενο κατάργησης των Πανελλαδικών Εξετάσεων, ο Υπουργός Παιδείας είπε ότι «Θέλουμε να ανοίξουμε τον διάλογο για το Εθνικό Απολυτήριο, αλλά πρέπει να κρατήσουμε το κεκτημένο των Πανελλαδικών Εξετάσεων . Όλοι αποδεχόμαστε το αδιάβλητο των Πανελλαδικών. Ακόμη και αν προκαλεί στρες ως διαδικασία, ακόμη και αν δημιουργεί διάφορα ζητήματα, είναι το κεκτημένο του αδιάβλητου που πρέπει να κρατήσουμε Πρέπει να συγκεράσουμε την αντικειμενικότητα. Θ’ ανοίξουμε το διάλογο για το εθνικό απολυτήριο, όταν έρθει η ώρα, μετά από την ψήφιση του νομοσχεδίου για τα πανεπιστήμια».

Ο Υπουργός Παιδείας αναφέρθηκε ακόμη στα σχολικά βιβλία, λέγοντας ότι σταδιακά πρόκειται να υπάρξουν αλλαγές σε πολλά από αυτά.

