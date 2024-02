Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ’ όλα”: το ιδανικό πρωινό και τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας

Εξόχως ενδιαφέροντα είναι τα θέματα της Κυριακής, στην εκπομπή υγείας και ευεξίας του ΑΝΤ1, με την Φωτεινή Γεωργίου

Το «Υγεία πάνω απ' όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου, κάθε Σαββατοκύριακο στις 14:00 στον ΑΝΤ1

Η Φωτεινή Γεωργίου, για 12η χρονιά, αναδεικνύει και παρουσιάζει θέματα που αφορούν στη σωματική και ψυχική μας υγεία με κύριο στόχο την ευζωία, μέσα από την πρόληψη και τη σωστή αντιμετώπιση σωματικών παθήσεων και ψυχικών διαταραχών. Με τη συμβολή κορυφαίων ειδικών παρουσιάζονται όλα τα τελευταία ερευνητικά δεδομένα και οι ιατρικές εξελίξεις σε παγκόσμια κλίμακα.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 14:00

Ποιο είναι το ιδανικό πρωινό για ενέργεια και έλεγχο του βάρους μας; Τι πρέπει να προτιμάμε και τι να αποφεύγουμε;

Νέες μελέτες για τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας.

ΥΓΕΙΑ & ΖΩΑ: Πόσο λειτουργικό μπορεί να είναι το ζώο μας μετά από ακρωτηριασμό;

Κάθε Σαββατοκύριακο στις 14:00 στον ANT1.

