“Πυρήνες της Φωτιάς”: Θύμα της Greek Mafia φοβόταν ότι θα πέσει ο φυλακισμένος τρομοκράτης

Τι υποστήριξε ο δικηγόρος του πρήν ηγετικού στελέχους της "Συνωμοσίας", που επέστρεψε στην φυλακή. Η απόφαση του Ναυτοδικείου για τους δύο ΟΥΚάδες και η έρευνα για την έκρηξη στον υποθαλάσσιο αγωγό της ΕΥΔΑΠ.

Στη φυλακή επιστρέφει το πρώην ηγετικό μέλος των «Πυρήνων της Φωτιάς» που συνελήφθη την Παρασκευή, στο πλαίσιο ερευνών για το οργανωμένο έγκλημα. Την ίδια ώρα οι δύο ΟΥΚάδες που συνελήφθησαν αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς να τους επιβληθεί κανένας όρος. Και οι δυο αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος και θα διενεργεί περαιτέρω έρευνα.

Σε δήλωσή του ο συνήγορος των δυο κατηγορουμένων Βαγγέλης Καντιάνης ανέφερε: «Μια «πολύδιαφημισμένη δικογραφία» ακόμη αποδείχθηκε «άνθρακες», καθώς αμφότεροι οι εντολείς μου μάχιμα στελέχη της πλέον επίλεκτης μονάδας του Ελληνικού Ναυτικού αφέθησαν ελεύθεροι σήμερα από την εισαγγελία Ναυτοδικείου Πειραιώς επειδή αποδείχτηκε ότι ουδεμία σχέση είχαν με τον έτερο συλληφθέντα όπως επίσης ουδεμία επικοινωνία είχαν με αυτόν. Ως εκ τούτου όλα τα σημερινά δημοσιεύματα περί δήθεν «συνεργασίας» ποινικών – τρομοκρατών «επικείμενου μεγάλου χτυπήματος, κ.λπ.» αποτελούν φαντασιοπληξίες και κακά σενάρια αποτυχημένων σκηνοθετών. Ευτυχώς που λειτουργοί της Δικαιοσύνης δεν αφήνουν τους αποτυχημένους σκηνοθέτες να υπαγορεύουν τις αποφάσεις τους».

Οι σχέσεις του ηγετικού μέλους των Πυρήνων με ποινικούς

Τα οκτώ χρόνια παραμονής του πίσω από τα κάγκελα των φυλακών Κορυδαλλού επέτρεψαν στο ηγετικό στέλεχος των Πυρήνων της Φωτιάς να αναπτύξει φιλίες με «βαριά ονόματα» του οργανωμένου εγκλήματος. Όπως αναφέρει το protothema.gr, oi φιλίες αυτές δημιούργησαν τις προϋποθέσεις προκειμένου το άλλοτε ηγετικό στέλεχος της «Συνωμοσίας Πυρήνων της Φωτιάς» να περάσει από την τρομοκρατία στο οργανωμένο έγκλημα.

Είναι ενδεικτικό ότι γνωστός ποινικός ο οποίος δολοφονήθηκε το 2018 σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει λίγο διάστημα πριν την εκτέλεσή του είχε αναφερθεί στα συλληφθέντα στελέχη των «Πυρήνων» λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «λυπάται που θα παραμείνουν τα αετόπουλα στα κλουβιά». Τα έγκλειστα στελέχη της συγκεκριμένης τρομοκρατικής οργάνωσης εξέφραζαν κι αυτοί δημόσια την εκτίμηση και τη φιλία τους προς τον επονομαζόμενο «Νονό των Νονών».

Σημειώνεται πως ενώ είχε καταδικαστεί οριστικά και αμετάκλητα σε 76 χρόνια ποινή κάθειρξης το άλλοτε ηγετικό μέλος των «Πυρήνων» εξέτισε μόλις οκτώ χρόνια και αποφυλακίστηκε το 2019 κάνοντας χρήση των διατάξεων του νόμου Παρασκευόπουλου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αστυνομικών ο άνδρας φέρεται να ετοίμαζε ένα ακόμα ηχηρό χτύπημα.

Τι υποστήριξε ενώπιον του δικαστηρίου

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας του επέβαλλε ποινή φυλάκισης δύο ετών και ενός μήνα χωρίς αναστολή. Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος καταδικάσθηκε για δύο πλημμελήματα έπειτα από δίωξη που του είχε ασκήσει νωρίτερα η εισαγγελία.

Συγκεκριμένα, του είχε ασκηθεί δίωξη για τα πλημμελήματα της παράβασης του νόμου περί όπλων και κατοχής ναρκωτικών δια ιδίαν χρήση. Στη συνέχεια ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές ενώπιον του οποίου αρνήθηκε και τις δύο κατηγορίες. Ο ίδιος κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας τόνισε ότι «η έρευνα που έγινε, πραγματοποιήθηκε σε χώρο, που δεν είναι η οικία μου αποδεικνύεται από το μισθωτήριο» ενώ λίγο μετά στην απολογία του είπε «επέλεξα να προστατέψω τη γυναίκα μου απομακρυνόμενος από το σπίτι».

Μάλιστα κατά την απολογία του ο κατηγορούμενος είπε πως το πιστόλι το είχε αγοράσει η έγκυος σύντροφος του από την Ομόνοια, η οποία διαμένει στο σπίτι που έγινε η έρευνα, για λόγους αυτοπροστασίας κάτι με το οποίο ο ίδιος διαφωνούσε.

«Βρήκε κάποιον στην Ομόνοια, του έδωσε λεφτά. Πριν το προμηθευτεί δεν το ήξερα, μετά το είδα μην κοροϊδευόμαστε. Αυτός που πούλησε το πιστόλι ήθελε να ξεφορτωθεί και τις σφαίρες που δεν ταίριαζαν καν στο πιστόλι» τόνισε ο κατηγορούμενος.

Φοβόταν ότι θα ήταν το επόμενο θύμα του πολέμου της Greek Mafia

Σύμφωνα με την ΕΡΤ ο άνδρας είχε φιλικές σχέσεις με ακόμα ένα μέλος της Greek Mafia που δολοφονήθηκε το καλοκαίρι του 2023 έξω από το σπίτι του στον Κορυδαλλό. Μάλιστα ήταν συνεργάτες καθώς είχαν ανοίξει από κοινού πρατήρια καυσίμων. Παράλληλα ερευνάται εάν το πρώην μέλος των «Πυρήνων» είχε βοηθήσει τον άνδρα που δολοφονήθηκε στον Κορυδαλλό να τοποθετήσει βόμβες σε αντιπάλους του στον Ασπρόπυργο και τη Θεσσαλονίκη.

Όταν ο φίλος του δολοφονήθηκε το άλλοτε ηγετικό μέλος των «Πυρήνων» φοβήθηκε ότι θα ακολουθούσε η δολοφονία του. Έτσι λοιπόν για τέσσερις μήνες κρυβόταν στη Θεσσαλία. Όταν επέστρεψε στα Κάτω Πατήσια, ήταν προσεκτικός στις κινήσεις του, ενώ δεν θεωρείται τυχαίο ότι η ΕΛ.ΑΣ εντόπισε στην κατοχή του και ένα αλεξίσφαιρο γιλέκο. Για τους φόβους που είχε μίλησε στο δικαστήριο και ο δικηγόρος του.

Πιο συγκεκριμένα ο συνήγορός του Γ. Κακαρνιάς ανέφερε ότι ο πελάτης του διέμενε σε άλλο χώρο καθώς «είχε φύγει από το συγκεκριμένο σπίτι επειδή φοβόταν για σωματική του ακεραιότητα. Δημοσιεύματα έλεγαν ότι θα είναι το επόμενο θύμα στο πόλεμο της Greek mafia».

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν επίσης δύο στελέχη των Ο.Υ.Κ. και τον δίδυμο αδελφό ενός εξ αυτών σε Πειραιά και Πέραμα αντίστοιχα, ο οποίος είναι πορτιέρης σε γνωστό Club στο Γκάζι.

Ο ένας «ΟΥΚας» είχε απασχολήσει στο παρελθόν για τροχαίο με εγκατάλειψη, ο άλλος για διατάξεις σχετικά με την αθλητική νομοθεσία και για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Ο δίδυμος αδελφός του για επικίνδυνη σωματική βλάβη και βιασμό.

Τα εκρηκτικά ΤΝΤ που βρέθηκαν στην κατοχή των «ΟΥΚάδων» πηγές του Πολεμικού Ναυτικού διαβεβαιώνουν ότι δεν εκλάπησαν και δεν προέρχονται από δικές τους εγκαταστάσεις. Οι κατηγορούμενοι είχαν τοποθετηθεί σε διοικητικές θέσεις και όχι σε επιχειρησιακές ομάδες.

Υπό έρευνα η ανατίναξη του αγωγού ΕΥΔΑΠ

Σύμφωνα με την ΕΡΤ μία πρόσφατη δολιοφθορά, η ανατίναξη του υποθαλάσσιου αγωγού ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ που μεταφέρει νερό από την Σαλαμίνα στην Αίγινα σε βάθος 48 μέτρων, έχει τραβήξει ιδιαίτερα το «βλέμμα» των Αρχών.

Εξετάζεται η πιθανότητα εμπλοκής των βατραχανθρώπων, αφού και την τεχνογνωσία είχαν για το κάνουν και τα μέσα. Στην παρούσα φάση όμως ειδικά για αυτή την περίπτωση δεν υπάρχουν αποδείξεις και τελεί υπό έρευνα.

Ενδεχομένως, η εξέταση των συλληφθέντων και η ανάλυση των ψηφιακών πειστηρίων και των τηλεφώνων τους, που συνεχίζεται, να δώσει περισσότερες απαντήσεις στις Αρχές για τους πιθανούς στόχους τους.

Σημειώνεται ότι αργά το βράδυ του Σαββάτου οι δύο ΟΥΚαδες που συνελήφθησαν μαζί με το άλλοτε στέλεχος των «Πυρήνων» αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς να τους επιβληθεί κανένας όρος. Και οι δυο αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος και θα διενεργεί περαιτέρω έρευνα.