Οικονομία

Αγρότες: το 15μελές και τα αιτήματα για το ραντεβού στο Μαξίμου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι είναι οι 15 εκπρόσωποι μπλόκων ανά την επικράτεια, που επελέγησαν για να συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό. Τα βασικά αιτήματα και οι προσδοκίες.

-

Οι κινητοποιήσεις των αγροτών συνεχίζονται με συμβολικές διαμαρτυρίες σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, με την Κυβέρνηση σε κάθε ευκαιρία και αφορμή να επαναλαμβάνει ότι ο διάλογος με τους αγρότες είναι διαρκής και τα αιτήματα τους εξετάζονται σοβαρά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κλείσει ραντεβού με 15 αγρότες, εκπροσώπους των μπλόκων ανά την χώρα, για τις 12:00 της Τρίτης, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η αντιπροσωπεία, θα αποτελείται από 6 αγρότες από την Μακεδονία και την Θράκη, 6 εκπροσώπους από την Θεσσαλία, 2 από την Στερεά Ελλάδα και 1 αγρότη από την Πελοπόννησο.

Αναλυτικά, το 15μελές αντιπροσωπευτικό σχήμα αποτελείται από τους:

Σωκράτης Αλειφτήρας (εκπρόσωπος Τύπου της Αγροτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας), Διαμαντής Διαμαντόπουλος (πρόεδρος του Πανσεραϊκού Αγροτικού Συλλόγου), Κωνσταντίνος Καναβίδης (Έβρος), Σάββας Κεφαλάς (πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λιβαδειάς), Νίκος Κούτρας (Φθιώτιδα), Χρήστος Λυγδής (Φθιώτιδα), Ρίζος Μαρούδας (πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας), Γιάννης Παναγής (αντιπρόεδρος Πανσεραϊκού Αγροτικού Συλλόγου), Χρήστος Πάντζιος (Αλμυρός), Ευάγγελος Παπαγιαννούλης (Κιλελέρ), Γιάννης Σδράλης (Τρίκαλα), Γιώργος Σιδηρόπουλος (Πέλλα), Κώστας Τζέλλας (Καρδίτσα), Χρήστος Τσιπέλης (Ορμύλια Χαλκιδικής), Κώστας Χατζηπαραδείσης (Λαγκαδάς).

Ο Νίκος Μποτρότσος, Πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Ροδόπης, συμμετέχοντας το πρωί της Κυριακής σε συζήτηση για την ακρίβεια και τις αγροτικές κινητοποιήσεις, αναφορικά με την συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, είπε "Περιμένουμε να ακούσουμε απαντήσεις. Πιστεύουμε ότι θα είναι πληροφορημένος από τους συνεργάτες του, γιατί προφανώς δεν μπορεί να τα γνωρίζει όλα από πρώτο χέρι. Το μεγαλύτερο κόστος είναι το ρεύμα και το πετρέλαιο. Θέλουμε το ρεύμα να πάει στα 7 λεπτά η κιλοβατώρα, γιατί έχει ανέβει στα 15 λεπτά, αλλά και να δοθεί προτεραιότητα στα φωτοβολταϊκά για την αυτοκατανάλωση, όχι για εμπόριο ρεύματος".

Στο υπόμνημα τους προς τον Πρωθυπουργό έπειτα από την Πανελλαδική σύσκεψη των μπλοκων της χώρας στη Νίκαια, οι αγρότες ανέφεραν σχετικά με τα αιτήματα τους:

Μείωση του κόστους παραγωγής με μέτρα όπως:

Θεσμοθέτηση αγροτικού αφορολόγητου πετρελαίου

Πλαφόν 7 λεπτά/Kwh στο αγροτοκτηνοτροφικό ρεύμα

Επιδότηση μέσων, εφοδίων και ζωοτροφών και κατάργηση του ΦΠΑ.

Να μην εφαρμοστεί και να επαναδιαπραγματευτεί η Νέα ΚΑΠ.

Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος σε καλλιέργειες που έχουν απώλεια παραγωγής η οποία δεν καλύπτεται από τον ΕΛΓΑ καθώς και σε προϊόντα φυτικής και ζωικής παραγωγής που πουλήθηκαν κάτω από το κόστος παραγωγής. Αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ για όλες τις ζημιές και νόσους στο 100% της πραγματικής ζημιάς και όχι της ασφαλιζόμενης αξίας.

Να παρθούν μέτρα και να γίνονται έλεγχοι από την Κυβέρνηση για να σταματήσουν οι «Ελληνοποιήσεις» προϊόντων φυτικής, ζωικής & μελισσοκομικής παραγωγής.

Τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής ώστε να έχουμε εισόδημα για τις βιοποριστικές και καλλιεργητικές ανάγκες μας.

Έργα υποδομής για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Χώρας.

Οι αγρότες κατέγραψαν επίσης τα αιτηματά του για τις κατασροφές στη Θεσσαλία:

Θεωρούμε ως ξεχωριστό και επιτακτικής σημασίας ζήτημα να μας κοινοποιηθεί χρονοδιάγραμμα της αποστράγγισης των παρακαρλίων πλημμυρισμένων χωριών και χωραφιών. Χρονοδιάγραμμα της κατασκευής σήραγγας, απαραίτητη για την αντιπλημμυρική θωράκιση της ευρύτερης περιοχής, πρώτον για ενδεχόμενες θεομηνίες τύπου Daniel και δεύτερον για υγειονομικούς λόγους.

Ζητούμε να αποζημιώνονται οι πλημμυρισμένες εκτάσεις καθώς και τα κτήματα που δεν θα καλλιεργηθούν μέχρις ότου γίνουν παραγωγικά με ποσά που θα καλύπτουν τις βασικές βιοτικές ανάγκες των παραγωγών. Συγκεκριμένα για την Θεσσαλία και Β. Φθιώτιδα.

Πρέπει να καταβληθεί από την κρατική αρωγή άμεσα μια προκαταβολή της τάξεως του 50% για τον πάγιο εξοπλισμό και η εξόφληση του να γίνει αμέσως μετά τον έλεγχο. Οι τελικές αποζημιώσεις πρέπει να γίνουν στο 100% της αξίας του παγίου κεφαλαίου που καταστράφηκε. Επιπροσθέτως να χορηγηθεί άμεσα το έκτακτο βοήθημα των 6.600 € στους δικαιούχους που δεν δόθηκε και επίδομα ενοικίου σε αυτούς που αναγκάστηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους και να νοικιάσουν άλλη κατοικία. Ταυτόχρονα να δοθεί η 1η αρωγή σε όσους δεν την πήραν. Ο αγρότης χρειάζεται τόνωση ρευστότητας ώστε να ανταποκριθεί στις βασικές βιοτικές ανάγκες.

Τελικές τιμές αποζημιώσεων για όλες τις καλλιέργειες που χτυπήθηκαν από την θεομηνία που θα καλύπτουν τουλάχιστον το πραγματικό κόστος καλλιέργειας (ΕΛΓΑ).

Αναστολή εφαρμογής της ΚΑΠ κατά παρέκκλιση των κανόνων της αιρεσιμότητας για όσα χρόνια δεν καλλιεργηθούν τα πλημμυρισμένα κτήματα, καθώς και για αυτά που είναι αδύνατον να καλλιεργηθούν ή να αρδευτούν.

Άμεση πληρωμή των συνδεδεμένων ενισχύσεων για λόγους ρευστότητας

Απαιτούμε άμεση αποκατάσταση με μέριμνα του ΓΟΕΒ, Δήμων, Περιφέρειας του οδικού δικτύου, αρδευτικού δικτύου (ΤΟΕΒ), ηλεκτρικού δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ) και με κρατική ευθύνη να πραγματοποιηθεί μελέτη και υλοποίηση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας και θωράκισης.

Απαιτούμε αναπλήρωση εισοδήματος των κτηνοτρόφων έως ότου αποκατασταθούν τα ζώα τους, οι σταβλικές εγκαταστάσεις τους και αποκτήσουν ένα εισόδημα επιβίωσης.

Νωρίς το απόγευμα τυ Σαββάτου, αγρότες από την Αχαΐα και την Αιτωλοακαρνανία συγκεντρώθηκαν στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου και προχώρησαν σε μαι συμβολική κίνηση.

Άνοιξαν τις μπάρες των διοδίων ώστε να διέρχονται ελεύθερα τα οχήματα. Οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας μάλιστα, ήθελαν να ανεβάσουν πάνω στη γέφυρα τέσσερα τρακτέρ με ελληνικές σημαίες. Τα τέσσερα τρακτέρ και τα αγροτικά αυτοκίνητα έφτασαν στην άλλη πλευρά της γέφυρας από την πλευρά του Ρίο, προκειμένου να διαδηλώσουν ειρηνικά, έχοντας ανοιχτές τις μπάρες.

Ειδήσεις σήμερα:

“Πυρήνες της Φωτιάς”: Θύμα της Greek Mafia φοβόταν ότι θα πέσει ο φυλακισμένος τρομοκράτης

Ντόχα: Η Ντουντουνάκη στα ημιτελικά των 100μ στην πεταλούδα

Ουγγαρία - Νόβακ: το σκάνδαλο, η χάρη και η παραίτηση της Προέδρου