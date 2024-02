Αθλητικά

Ντόχα: Η Ντουντουνάκη στα ημιτελικά των 100μ στην πεταλούδα

Συνεχίζονται οι καλές επιδόσεις των Ελλήνων αθλητών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου, στην Ντόχα.

Χωρίς να χρειαστεί να πιεστεί ιδιαίτερα, η Αννα Ντουντουνάκη προκρίθηκε στους απογευματινούς (18:12) ημιτελικούς των 100μ. πεταλούδα.

Στην πρεμιέρα των αγωνισμάτων κολύμβησης του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου της Ντόχα, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια τερμάτισε τέταρτη στην 4η προκριματική σειρά με 58.72 και κατετάγη 10η στο σύνολο, παίρνοντας χωρίς άγχος το εισιτήριο για τη 16άδα.

Την καλύτερη επίδοση των προκριματικών σημείωσε η Γερμανίδα Αντζελίνα Κέλερ με 56.41 (η μόνη που «κατέβηκε» τα 57 δευτερόλεπτα), ενώ η Νοτιοαφρικανή Εριν Γκάλαχερ σημείωσε ρεκόρ Αφρικής με 57.59.

Σε μπαράζ για την πρόκριση στα ημιτελικά των 50μ. πεταλούδα ο Μπίλας

Σε αγώνα μπαράζ θα χρειαστεί να διεκδικήσει ο Στέργιος Μπίλας την πρόκριση στα ημιτελικά των 50μ. πεταλούδα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος κολύμβησης της Ντόχα. Ο Ελληνας πρωταθλητής δεν κατάφερε να κολυμπήσει κοντά στο ρεκόρ του (23.16) στον προκριματικό του αγωνίσματος και, με χρόνο 23.53, βρέθηκε στη 16η θέση, μαζί με τον Αυστριακό Σιμόν Μπούχερ και τον Τζεν Γουέι Τεόνγκ από τη Σινγκαπούρη. Οι τρεις αυτοί αθλητές θα χρειαστεί να δώσουν μία έξτρα κούρσα στο τέλος του πρωινού προγράμματος, με τον νικητή να προκρίνεται στα ημιτελικά. Καλύτερος στα προκριματικά των 50μ. πεταλούδα ήταν Ολλανδός Νιλς Κορστάνιε με 23.02, έναντι 23.03 του Αμερικανού Μάικλ Αντριου.

Εν τω μεταξύ, ένα από τα λίγα μεγάλα ονόματα του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, ο Τυνήσιος Αχμέντ Χαφναουί, έμεινε εκτός τελικού στα 400μ. ελεύθερο. Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης του αγωνίσματος (και πρωταθλητής κόσμου πέρυσι σε 800μ. και 1.500μ.) περιορίστηκε στη 17η θέση των προκριματικών με 3:48.05.

