Συνταγές

Soft chocolate cookies από τον Νικόλα Καρβέλα (βίντεο)

Εξαιρετικά αφράτα και… ανυπέρβλητα γευστικά είναι τα μπισκότα που ετοίμασε ο σεφ της εκπομπής “I LOVE Σου Κου”.

Συνταγή για soft chocolate cookies μοιράστηκε ο σεφ της εκπομπής “I LOVE Σου Κου”, δίνοντας και μικρές συμβουλές και μυστικά για απόλυτη επιτυχία.

Η συνταγή του Νικόλα Καρβέλα, που όπως είπε την έμαθε κατά την παραμονή του στις ΗΠΑ, ενθουσίασε την Μπέτυ Μαγγίρα, η οποία ήταν κοντά του σε όλη την διάρκεια της παρασκευής των τερψιλαρύγγιων εδεσμάτων

Υλικά για τα soft chocolate cookies του Νικόλα Καρβέλα

220 γραμμάρια βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου

175 γραμμάρια καστανή ζάχαρη

100 γραμμάρια κρυσταλλική ζάχαρη

2 αυγά

2 βανίλιες

3 κουταλιές του γλυκού κορν φλάουερ

1 κουταλιά του γλυκού μαγειρική σόδα

Μισή κουταλιά του γλυκού αλάτι

325 γραμμάτια αλεύρι

150 γραμμάρια σοκολάτα γάλακτος σε σταγόνες

150 γραμμάρια σοκολάτα κουβερτούρα σε σταγόνες

300 γραμμάρια καρύδια χοντροκομμένα

Παρακολουθήστε την εκτέλεση της συνταγής και τα μυστικά για τα soft chocolate cookies που μοιράστηκε με τους τηλεθεατές της εκπομπής του ΑΝΤ1, ο σεφ Νικόλας Καρβέλας:

