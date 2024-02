Κόσμος

Τουρκία - Επίθεση με πυροβολισμούς: Συνελήφθη ο ένας δράστης (βίντεο)

Ο Τούρκος Πρόεδρος ανακόινωσε την σύλληψη ενός εκ των δραστών της ένοπλης επίθεσης, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό μίας γυναίκας.

Συνελήφθη ο ένας εκ των 4 δραστών της χθεσινής επίθεσης εναντίον υποψηφίου του ΑΚΡ για τις δημοτικές εκλογές της 31ης Μαρτίου, ανακοίνωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν.

Σε ομιλία του στη Ραιδεστό, ο Τούρκος Πρόεδρος καταδίκασε τη χθεσινή επίθεση λέγοντας ότι δεν θα επιτρέψουν να επικρατήσει ανασφάλεια.

Ευχαρίστησε τους αρχηγούς των άλλων κομμάτων για τα μηνύματα συμπαράστασής τους και ανακοίνωσε ότι έχει συλληφθεί ο ένας εκ των δραστών και είπε ότι «πρώτα ο Αλλάχ θα συλληφθούν και οι άλλοι.»

Από την επίθεση τραυματίστηκε μία γυναίκα, η οποία νοσηλεύεται από χθες σοβαρά στην εντατική έπειτα από εγχείρηση στο κεφάλι. Οι 3 εναπομείναντες δράστες καταζητούνται.

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και με τα όσα μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ANT1 Άννα Ανδρέου, τους πυροβολισμούς έριξαν δύο ύποπτοι από το παράθυρο του λευκού τζιπ στο οποίο βρίσκονταν συνολικά 4 ύποπτοι, ο ένας εκ των οποίων συνελήφθη.

Επιπλέον, σφαίρες έπληξαν πέντε οχήματα και ένα σπίτι. Βρέθηκαν 17 κάλυκες από δύο όπλα εκ των οποίων το ένα ήταν μακρύκαννο.

Διαπιστώθηκε ότι δύο άτομα πυροβολούσαν από το παράθυρο του λευκού όχημα από το οποίο έγινε η επίθεση και δεν έφερε πινακίδες.

Όπως μεταδίδεται, συγκροτήθηκε ομάδα 150 ατόμων για τη σύλληψη των υπόπτων. Οι εικόνες από κινητές συσκευές στην περιοχή εξετάζονται σχολαστικά.

Ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν καταδίκασε την ένοπλη επίθεση αναφέροντας ότι «δεν θα επιτρέψουμε ποτέ σε εκείνους που δεν μπορούν να αντέξουν μια υγιή προεκλογική αναμέτρησης να δηλητηριάσουν τη διαδικασία. Οποιαδήποτε επίθεση που στοχεύει στη δημοκρατία, την ενότητα και την αλληλεγγύη μας δεν θα επιτύχει τον σκοπό της».





