Οικονομία

Χατζηδάκης: 1555 και στην ΑΑΔΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την εφαρμογή του 1555 και στην ΑΑΔΕ ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών, μέσω ανάρτησής στο tik tok.

-

Και στην ΑΑΔΕ έρχεται το 1555, μετά τον ΕΦΚΑ, όπως ανακοίνωσε ο Κωστής Χατζηδάκης, μέσω ανάρτησής του tik tok.

Ο Υπουργός Οικονομικών αναφέρει στην ανάρτησή του:

«Ενα νέο, μεγάλο, σύγχρονο τηλεφωνικό κέντρο που θα δίνει απαντήσεις στα ερωτήματα των φορολογουμένων.

Κι ακόμα:

Μια νέα εφαρμογή στο κινητό, όπου ο κάθε πολίτης θα βλέπει το φορολογικό του ημερολόγιο και μια σειρά από άλλες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

Ετοιμάζεται νέα ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, πιο χρηστική για τους φορολογούμενους και για τους λογιστές.

Επίσης, Chatbot που, με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, θα μπορεί να δίνει απαντήσεις σε μια σειρά από ζητήματα.

Προχωρεί παραπέρα η προσυμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων και η εν γένει αυτοματοποίηση της υποβολής τους.

Και δημιουργούνται νέες, πρότυπες τοπικές υπηρεσίες στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Όσοι αμφιβάλλετε, περιμένετε σας παρακαλώ μερικούς μήνες!».

Ειδήσεις σήμερα:

Βασιλιάς Κάρολος: Η πρώτη έξοδός του μετά τη διάγνωση με καρκίνο (βίντεο)

Λασίθι: έκλεβε λάδι από αποθήκες και χρήματα από ΤΕΠ νοσοκομείου

Μητσοτάκης προς αγρότες: Ο ανοιχτός διάλογος προϋποθέτει ανοιχτούς δρόμους