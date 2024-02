Κοινωνία

Μετρό: έκλεισε προσωρινά ο σταθμός “Βικτώρια”

Με εντολή της ΕΛΑΣ έκλεισε προσωρινά ο σταθμός «Βικτώρια».

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. έκλεισε προσωρινά ο σταθμός "Βικτώρια" στη Γραμμή 1 Μετρό "Πειραιάς- Κηφισιά" και οι συρμοί διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στον σταθμό υπάρχουν περίπου 40 άτομα, χωρίς να υπάρχουν επεισόδια. Μέσα σε λίγη ώρα τα άτομα είχαν αποχωρήσει από τη σημείο.

