Πλατανιώτη - Μαλκογεώργου: Επέστρεψαν στην Αθήνα τα “αστέρια” της καλλιτεχνικής κολύμβησης (εικόνες)

Δεκτές με αγάπη και θαυμασμό έγιναν οι δύο αθλήτριες που θριάμβευσαν στην Ντόχα.

Με τα δύο μετάλλια (χρυσό και ασημένιο) της Ευαγγελίας Πλατανιώτη στο σόλο, αλλά και την πρόκριση του ντουέτου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, επέστρεψε το μεσημέρι από τη Ντόχα η εθνική ομάδα της καλλιτεχνικής κολύμβησης, που συμμετείχε στο 21ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα υγρού στίβου. Την ελληνική αποστολή υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο "Ελ. Βενιζέλος" ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, οι εκπρόσωποι του ΔΣ της ΚΟΕ, Αλεξία Μαρίνη (Γ/ αντιπρόεδρος) και Στέφανος Αυγουλέας (γενικός γραμματέας), ο δήμαρχος Ηλιούπολης (τόπος διαμονής της Πλατανιώτη), Στάθης Ψυρρόπουλος, συγγενείς και φίλοι των αθλητριών. Μάλιστα, είχαν ετοιμάσει μία έκπληξη για τη Σοφία Μαλκογεώργου, την οποία περίμενε μία τούρτα για τα γενέθλιά της.

Και φυσικά τα τηλεοπτικά συνεργεία με τους εκπροσώπους του Τύπου, οι συγγενείς και οι φίλοι των αθλητριών μας και του αθλήματος, στις αγκαλιές των οποίων έπεσαν συγκινημένες. Οι φιλενάδες της Μαλκογεώργου, μάλιστα, είχαν ετοιμάσει τούρτα για τα γενέθλιά της.

«Στα πρόσωπα της Ευαγγελίας και της Σοφίας συμπυκνώνεται η δύναμη και η ομορφιά του αθλητισμού που πάει όλο και ψηλότερα. Είμαστε υπερήφανοι και συγκινημένοι, τις ευχαριστούμε για τη χαρά που μας έδωσαν, όλη η Ελλάδα τις ευγνωμονεί. Πολλά συγχαρητήρια, είμαστε δίπλα τους. Συγχαρητήρια επίσης σε όλα τα παιδιά του υγρού στίβου», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης.

Η Ευαγγελία Πλατανιώτη δήλωσε: «Είμαι 20 χρόνια στο άθλημα. Δουλεύω πολύ σκληρά και βάζω διαφορετικούς στόχους. Τα τελευταία δύο χρόνια είχα στόχο το χρυσό. Δεν ήρθε πέρυσι, φέτος δεν θα γινόταν να το αφήσω να περάσει έτσι. Είναι τιμή για μένα να συμμετέχω στους Ολυμπιακούς για 4η φορά. Ήταν δύσκολος ο αγώνας, δεν είχαμε δουλέψει τόσο πολύ το ντουέτο, αλλά πήγαν όλα όπως έπρεπε και θα είμαστε στο Παρίσι. Είχα σκεφτεί να τα παρατήσω, το έχει σκεφτεί νομίζω κάθε αθλητής. Κάθε αποτυχία μου με έκανε πιο δυνατή. Πέρυσι που έχασα το μετάλλιο στη Φουκουόκα είπα στην προπονήτριά μου θα πάω στην Ντόχα να πάρω το χρυσό».

Η Σοφία Μαλκογεώργου είπε: «Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες, για εμένα θα είναι η πρώτη μου συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Αποτελεί όνειρο ζωής και είμαι πολύ περήφανη για αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Ευαγγελία που με έχει βοηθήσει αφάνταστα. Έχουμε δέσει πάρα πολύ ως ντουέτο».

Η Γ΄ αντιπρόεδρος της ΚΟΕ, Αλεξία Μαρίνη, δήλωσε: «Είμαι πολύ συγκινημένη που υποδεχθήκαμε τα κορίτσια. Η προσπάθεια που έκαναν ήταν πολύ μεγάλη, θερμά συγχαρητήρια. Είμαστε υπερήφανοι, μπράβο σε όλες, μπράβο στην Ευαγγελία για το χρυσό και το ασημένιο, μπράβο στο ντουέτο για την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα είμαστε κι εκεί να τις χειροκροτήσουμε».

Ο γενικός γραμματέας της ΚΟΕ, Στέφανος Αυγουλέας, είπε: «Πολλά συγχαρητήρια στα κορίτσια μας, που μας έκαναν για άλλη μια φορά περήφανους και θα συνεχίσουν την προσπάθεια για ακόμα περισσότερες επιτυχίες. Είμαστε δίπλα τους, ως διοίκηση της Ομοσπονδίας, και στηρίζουμε, με κάθε μέσο, τη συστηματική δουλειά που γίνεται σε όλα τα αθλήματά μας στον υγρό στίβο».

Μαζί με την αποστολή της καλλιτεχνικής κολύμβησης επέστεψαν και ο εκπρόσωπός μας στις καταδύσεις, Θάνος Τσιρίκος, με τον ομοσπονδιακό προπονητή Πέτρο Φυρίγο.

