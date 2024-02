Αθλητικά

Κηφισιά - Βόλος: “λευκή ισοπαλία” στην Καισαριανή

Δύο πολύτιμους βαθμούς έχασε η ομάδα των βορείων προαστίων.

Κηφισιά και Βόλος έμειναν στο 0-0 στο «Μιχάλης Κρητικόπουλος» της Καισαριανής για την 22η αγωνιστική του πρωταθλήματος, με την ομάδα των βορείων προαστίων να χάνει δύο πολύτιμους βαθμούς και το θεσσαλικό συγκρότημα να φεύγει από την Αθήνα με έναν από «χρυσάφι».

Οι (τυπικά) γηπεδούχοι δεν κατόρθωσαν να προσπεράσουν τους Θεσσαλούς και να τους αφήσουν προτελευταίους παρότι έπαιζαν με παίκτη περισσότερο για ένα ημίχρονο, οπότε ο βαθμός του Βόλου μόνο ως επιτυχία μπορεί να θεωρηθεί.

Ο αγώνας ξεκίνησε με ευκαιρία για την Κηφισιά, όταν στο 3ο λεπτό ο Μενέντες πήρε την επαναφορά από την απομάκρυνση του Μπαριέντος και με μονοκόμματο σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι.

Δέκα λεπτά αργότερα ο διαιτητής Πουλικίδης απέβαλε τον Αχιλλέα Μπέο, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε έντονα για υπεράριθμους στις εξέδρες ενώ το παιχνίδι διεξαγόταν κεκλεισμένων των θυρών.

Οι φιλοξενούμενοι έχασαν τη μεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα στο 20΄, όταν ο Αναγνωστόπουλος σταμάτησε τον Κόμπα στο μεταξύ τους τετ-α-τετ, ενώ στη συνέχεια ο παίκτης του Βόλου σούταρε από πλάγια και η μπάλα πήρε τροχιά παράλληλη της εστίας.

Οι Θεσσαλοί έμειναν με 10 παίκτες στο τελείωμα του πρώτου μέρους, όταν ο Ασλανίδης δέχθηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα σε μαρκάρισμα πάνω στον Μπιφουμά. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν το πλεονέκτημα στο δεύτερο ημίχρονο και πίεσαν, με τον Κόβατς να αποκρούει στο 52΄ το εξ επαφής πλασέ του Τετέι.

Ο Άνχελ Λόπεθ επενέβη στην εξέλιξη του αγώνα, ενίσχυσε με αλλαγές τον άξονά του δίνοντας τρεξίματα και ο Βόλος άρχισε να μετριάζει την πίεση που δεχόταν, κλείνοντας καλά τους χώρους.

Για να βγουν μπροστά οι Θεσσαλοί ούτε λόγος, βεβαίως. Κάπως έτσι, εύκολα ή δύσκολα, η ομάδα της Μαγνησίας κατόρθωσε να κρατήσει ως το τέλος το «μηδέν» και να φύγει από την Καισαριανή με έναν πολύτιμο βαθμό.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κωνσταντίνος Πουλικίδης

ΚΟΚΚΙΝΗ: 45΄ Ασλανίδης

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Τεϊσέιρα, Γιόβαντσιτς - Ασλανίδης, Γκαρσία, Άλχο, Μύγας

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΚΗΦΙΣΙΑ (Κώστας Μπράτσος): Αναγνωστόπουλος, Γκόμπελιτς (83΄ Γιόβαντσιτς), Τεϊσέιρα, Τσάπαν, Μιλίτσεβιτς, Τσανάτζια, Σολόα (66΄ Σναϊντερλάν), Μενέντες, Μπιφουμά, Τετέι, Κλωναρίδης (66΄ Ίλιεφ)

ΒΟΛΟΣ (Άνχελ Λόπεθ): Κόβατς, Άλχο, Ασλανίδης, Καλογερόπουλος, Μύγας, Γκλάβτσιτς (45΄+1 Ράσιτς), Μπαριέντος (53΄ Τσοκάνης), Ντε Καμπς (53΄ Τρουιγιέ), Κόμπα, Ασεχνούν, Γκαρσία (89΄ Μωραΐτης)

