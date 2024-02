Αθλητικά

Άρης - ΠΑΟΚ: “κιτρινόμαυρο” το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης

Ο Άρης επικράτησε του ΠΑΟΚ μέσα στο "Παλέ" στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της BasketLeague.

Καλύτερος, αμυντικά και επιθετικά, στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, ο Αρης επικράτησε σήμερα, στο Αλεξάνδρειο, για τη 18η αγωνιστική της Basket League, με 77-63. Αποτέλεσμα που του έδωσε την 4η συνεχή νίκη του στο πρωτάθλημα.

Κορυφαίοι για τους «κιτρινόμαυρους» στο παρκέ ήταν οι Ρόνι Χάρελ (21 πόντοι, με 4/9 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 7 κλεψίματα), Βασίλης Τολιόπουλος (20 πόντοι, με 3/10 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα).

Τα 18 λάθη (ο Αρης είχε 8) και η αστοχία στοίχισαν στον ΠΑΟΚ, για τον οποίο ξεχώρισε περισσότερο ο Τζαμάνι ΜακΝίς (20 πόντοι, 2 ριμπάουντ).

Τα δεκάλεπτα: 24-22, 40-36, 58-51, 77-63

Με το… καλησπέρα και τους Γουίλιαμς, ΜακΝίς να εκτελούν, ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 0-5. Απόσταση που κράτησε ο «Δικέφαλος» ως το μισά της πρώτης περιόδου (11-16), όταν ο Αρης, με επιμέρους 16-6, με επιθετικές αιχμές τους Μποχωρίδη, Τολιόπουλο, Σανόγκο πήρε τα ηνία στο ματς με +5 (11’ 27-22).

Ο Αρης συντήρησε τη διαφορά του, γύρω από το ίδιο επίπεδο, έχοντας κινητήριο μοχλό τον Χάρελ (30-26, 36-33), ξέφυγε με +7 στο 22’ (45-38), με τους Σανόγκο, Ντε Σόουζα να βάζουν την μπάλα στο καλάθι και με +9 (58-49), δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος.

Με εξαιρετικές άμυνες, που οδήγησαν σε λάθη του αντιπάλου, και τους Τολιόπουλο, Χάρελ, Μπάνκστον να «φορτώνουν» το αντίπαλο καλάθι, οι «κιτρινόμαυροι» βρέθηκαν στο +12 (63-51) στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου. Διαφορά η οποία «ανέβηκε» στο 37’ στο +14 (72-58) και τους γηπεδούχους να «τελειώνουν», ουσιαστικά, το ματς.

Δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε ο Αρης είχε τη μέγιστη διαφορά στο παιχνίδι, το +16 (77-61).

*Ολιγόλεπτη διακοπή υπήρξε στο παιχνίδι, με τρία λεπτά να απομένουν για την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου, λόγω αδιαθεσίας που αισθάνθηκε φίλαθλος του Αρη, ο οποίος είχε θέση στις πολυθρόνες περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου. Κινητοποιήθηκε ιατρική βοήθεια άμεσα και ο υποστηρικτής των «κιτρινόμαυρων» έφυγε από την κεντρική σάλα του Αλεξανδρείου με φορείο.



Διαιτητές: Πουρσανίδης, Θεονάς, Μαγκλογιάννης

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΑΡΗΣ (Γιάννης Καστρίτης): Σλαφτσάκης , Σταρκ 7, Σανόγκο 3 (1), Τολιόπουλος 20 (3), Κατσίβελης, Μπλούμπεργκς 1, Μποχωρίδης 10 (2), Περσίδης 2, Ντε Σόουζα 7, Χάρελ 21 (4), Μπάνκστον 6, Καλόγηρος.

ΠΑΟΚ (Φώτης Τακιανός): Τάουνς 5, ΜακΝίς 20, Τσιακμάς 1, Σχίζας 4, Τσαϊρέλης 2, Φρίντρικσον 9 (1), Μαργαρίτης 4, Γουίλιαμς 9 (1), Μίχαλακ 3 (1), Άλστον 6.

