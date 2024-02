Κόσμος

Ιταλία: Σκότωσε τα παιδιά του κι έκαψε ζωντανή τη γυναίκα του

Απερίγραπτο έγκλημα σημειώθηκε στην Ιταλία, όπου ένας άνδρας σκότωσε γυναίκα και παιδιά.

Αποτροπιασμό και σοκ έχει προκαλέσει στην Ιταλία η είδηση της δολοφονίας, από μέρους του Σικελού Τζοβάνι Μπαρέκα, δυο εκ των τριών παιδιών του και της συζύγου του.

Σύμφωνα με τα όσα ομολόγησε ο 54χρονος δράστης στους καραμπινιέρους, στραγγάλισε τους δυο γιούς του, πέντε και δεκαέξι ετών, και στη συνέχεια έκαψε ζωντανή τη σύζυγό του. Η μόνη η οποία σώθηκε, είναι η δεκαεπτάχρονη κόρη του, την οποία οι καραμπινιέροι βρήκαν μέσα στο σπίτι, στην περιοχή Αλταβίλα Μιλίτσια, σε κατάσταση πλήρους σύγχυσης.

Σύμφωνα με ό,τι διαρρέει μέχρι αυτή τη στιγμή, ο Μπαρέκα είπε στους καραμπινιέρους ότι «μέσα στο σπίτι του άκουσε και είδε τον δαίμονα» και οι υπεύθυνοι των ερευνών θεωρούν ότι μπορεί να έδρασε υποκινούμενος από θρησκευτική σέχτα. Συγγενείς του δράστη, δήλωσαν στους δημοσιογράφους ότι «το μόνο που ήξεραν, είναι ότι αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα και ότι ήταν πολύ θρήσκος».

Καραμπινιέροι και αστυνομικοί της περιοχής, έξω από το Παλέρμο της Σικελίας, προσπαθούν να εξακριβώσουν τώρα πού έχει ταφεί το απανθρακωμένο πτώμα της συζύγου του δράστη και συνεχίζουν να ανακρίνουν γείτονες και συγγενείς.

