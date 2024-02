Κοινωνία

Λαμία: Nεαρός έχασε την ζωή του ενώ έκανε μπάνιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μοιραίο μπάνιο του νεαρού άνδρα που κολυμπούσε σε ιαματικά νερά.

-

Ήταν περαστικός από την περιοχή και πήγε στα ιαματικά νερά, στα Ψωρονέρια στη Λαμία μαζί με την αδελφή του και μια φίλη τους.

Την ώρα που βρισκόταν μέσα στο νερό, ο 27χρονος έχασε τις αισθήσεις του.

Ακολούθησε πανικός και οι παρεβρισκόμενοι του πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες.

Στο σημείο βρέθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον 27χρονο στο νοσοκομείο της Λαμίας, ενώ περιπολικό της αστυνομίας προπορευόταν βοηθώντας στην γρήγορη διακομιδή του.

Δυστυχώς όμως εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Η σορός του άτυχου άνδρα θα υποβληθεί σε νεκροψία νεκροτομή ενώ προανάκριση διενεργεί το Α.Τ. Λαμίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Πάπας Φραγκίσκος συνάντησε τον Χαβιέρ Μιλέι

Πανεπιστημιούπολη: Εμπρησμός σε 4 αυτοκίνητα (βίντεο)

Αλεξανδρουπολη: αγρότες “εισέβαλαν” στο Αεροδρόμιο