Κρήτη - Μπαλωθιές: Συλλήψεις για την “καταιγίδα” από σφαίρες σε γλέντι (εικόνες)

Σάλο ακόμη και στο νησί προκάλεσε ο “πόλεμος” που έγινε σε βάπτιση. Σε ποια άτομα πέρασαν χειροπέδες οι ασττυνομικοί.

Σε δύο συλλήψεις, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Cretalive, προχώρησαν οι διωκτικές αρχές στο Ηράκλειο, για το «κονσέρτο» από πιστόλια και καλάζνικοφ και την "καταιγίδα" από σφαίρες, που επικράτησε το βράδυ του Σαββάτου στη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης και συγκεκριμένα γλέντι βάπτισης.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές ενημέρωσης, μετά από έρευνα στο χώρο που πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση, συνελήφθησαν από το αρμόδιο Β' Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου ο 36χρονος ιδιοκτήτης του χώρου και ο 55χρονος πατέρας του παιδιού που βαφτίστηκε. Οι αστυνομικοί, πάντα κατά τις πληροφορίες, εντόπισαν και κατέσχεσαν και 20 κενά φυσίγγια.

Με εισαγγελική εντολή, αφέθηκε ελεύθερος ο ιδιοκτήτης, ο οποίος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό, γιατί ήταν απορροφημένος στο να εξυπηρετήσει τον κόσμο που βρισκόταν στην εκδήλωση.

Ο 55χρονος πατέρας παραμένει υπό κράτηση και το πρωί της Δευτέρας οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα, ενώ η δικογραφία που σχηματίζεται αφορά σε παραβάσεις του νόμου περί όπλων και άσκοπους πυροβολισμούς .

Υπενθυμίζεται ότι μαρτυρίες αναφέρουν πως επί ώρες, συνεχώς και αδιαλείπτως, έπεφταν χιλιάδες σφαίρες, στο κέντρο διασκέδασης που βρίσκεται έξω από ορεινό χωριό του Ηρακλείου, και στο οποίο βρέθηκαν εκατοντάδες προσκεκλημένοι για το ευχάριστο γεγονός.

Εικόνες: creta24.gr

