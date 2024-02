Αθλητικά

Κέλβιν Κίπτουμ: Νεκρός σε τροχαίο ο κορυφαίος μαραθωνοδρόμος

Ένας από τους κορυφαίους μαραθωνοδρόμους του κόσμου έχασε τη ζωή του σε τροχαίο μαζί με τον προπονητή του.

Σε τροχαίο έχασε τη ζωή του ο 24χρονος πρωταθλητής του μαραθωνίου, Κέβιν Κίπτουμ, μαζί με τον προπονητή του, Ζερβέ Χακιζιμάνα.

Το δυστύχημα έγινε το βράδυ της Κυριακής στην Κένυα και η Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου έβγαλε ανακοίνωση, μετά και την ανάρτηση του υπουργού Αθλητισμού της Κένυας, ο οποίος έγραψε:

«Εξαιρετικά ανατριχιαστικό!! Η Κένυα έχει χάσει ένα ιδιαίτερο διαμάντι».

Devastatingly sickening!! Kenya has lost a special gem. Lost for words.. pic.twitter.com/URgLeeop1t — Hon Ababu-Namwamba, EGH???? (@AbabuNamwamba) February 11, 2024

Η ανακοίνωση της Παγκόσμιας ομοσπονδίας του στίβου

«Η World Athletics με βαθιά θλίψη ακούει ότι ο κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ στον Μαραθώνιο Κέλβιν Κίπτουμ πέθανε σε τροχαίο ατύχημα την Κυριακή (11/2) σε ηλικία 24 ετών.

Ο προπονητής του Κίπτουμ, Ζερβέ Χακιζιμάνα, ο οποίος βρισκόταν στο αυτοκίνητο με τον Κενυάτη δρομέα απόστασης, πέθανε επίσης στο δυστύχημα κατά μήκος της οδού Eldoret-Kaptagat.

Εκ μέρους όλων των World Athletics, στέλνουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες, τους φίλους, τους συμπαίκτες τους και το έθνος της Κένυας».

Ο Κενυάτης είχε καταρρίψει το ρεκόρ του μαραθωνίου ανδρών στο Σικάγο στις 8 Οκτωβρίου 2023, με χρόνο δύο ώρες και 35 δευτερόλεπτα.

