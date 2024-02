Υγεία - Περιβάλλον

Γεωργιάδης - Μαζική πνευμονική εμβολή: Πώς σώθηκε 25χρονη ασθενής (εικόνες)

O εντυπωσιακά μεγάλος αριθμός και συνολικός όγκος των θρόμβων που απειλούσε την ζωή της κοπέλας, η επέμβαση με τοπική αναισθησία και τα εύσημα του Υπ. Υγείας στους γιατρούς.

Τα συγχαρητήρια του στους γιατρούς που συνεργάστηκαν για την διάσωση μιας 25χρονης γυναίκας που κινδύνευε, έχοντας υποστεί μαζική πνευμονική εμβολή, από μεγάλο αριθμό θρόμβων που έφραξαν το αναπνευστικό της σύστημα, έδωσε την Δευτέρα, ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτηση του, ο Υπουργός Υγείας, αναφέρει:

«Ασθενής 25 χρόνων με μαζική πνευμονική εμβολή και αιμοδυναμικα ασταθής αντιμετωπίστηκε χθες βράδυ στο νοσοκομείο Γ.Γεννηματας με την πρωτοποριακή μέθοδο τις μηχανικής θρομβεκτομης , με τοπική αναισθησία μόνο από τον Επεμβατικό Ακτινολόγο Νικολαο Πτωχη.

Είναι εντυπωσιακή η ποσότητα των θρόμβων που αναρροφήθηκε από την πνευμονική αρτηρία του κοριτσιού .

Η βελτίωση της κατάστασης ήταν άμεση αμέσως μετά την ολοκλήρωση της επεμβατικής πράξης .

Το περιστατικό έγινε σε συνεργασία με την Γ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική κλινική του Νοσοκομείο Σωτηρία με την συμβολή του Πρύτανη Κ Σιασου Μάκη και την Γ παθολογική κλινική στην οποία Συντονίστρια είναι η κυρία Παγώνη .

Το Τμήμα του αγγειογράφου στο νοσοκομείο Γεννηματας σε συνεργασία με την Γ Παθολογική Κλινική αποτελούν κέντρο Αναφοράς για την αντιμετώπιση ασθενών με πνευμονική εμβολή και κατατάσσονται στα 3 καλύτερα κέντρα στην Ευρώπη με το μεγαλύτερο αριθμό ασθενών που έχουν αντιμετωπιστεί με την πρωτοποριακή αυτή μέθοδο» .







