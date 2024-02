Οικονομία

Αγρότες - Φάρσαλα: “Εισβολή” με τρακτέρ στην κεντρική πλατεία (εικόνες)

Οι αγρότες, έριξαν γάλα, σανό και καλαμπόκι, διαμαρτυρόμενοι για χαμηλές τιμές στα προϊόντα. Τι είπαν για το ραντεβού της Τρίτης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Μεγάλο συλλαλητήριο των αγροτών οργανώθηκε την Δευτέρα στα Φάρσαλα.

Οι αγρότες "εισέβαλαν" στην πόλη με τα τρακτέρ τους, τα οποία και παρέταξαν στην κεντρική πλατεία. αφήνοντας ανοιχτές τις μηχανές και τις σειρήνες τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Οι αγρότες, έριξαν συμβολικά γάλα, σανό και καλαμπόκι, για να υπογραμμίσουν τα παράπονά τους για τις χαμηλές τιμές στα προϊόντα.

Στην γενική συνέλευση οι εκπρόσωποι των αγροτών ενημέρωσαν τους παραγωγούς για της επόμενες κινήσεις τους.

Όπως δήλωσαν τρεις εκ των εκπροσώπων, οι οποίοι θα παραστούν και στο ραντεβού της Τρίτης με τον πρωθυπουργό "δεν πάμε ούτε για τον καφέ, ούτε για την φωτογραφία. Πάμε για να πάρουμε λύσεις στα δίκαια αιτήματά μας".

Σε ερώτηση σχετικά με το τι θα συμβεί αν δεν βρεθεί λύση στην συνάντηση απάντησαν πως έχει ήδη παρθεί η απόφαση της "Νίκαιας" για κάθοδο με τρακτέρ στην Αθήνα. Θα προηγηθούν βέβαια, όπως είπαν οι εκπρόσωποι γενικές συνελεύσεις στα μπλόκα.

