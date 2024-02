Κόσμος

Ο Ερντογάν επισκέπτεται τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Μετά την επίσκεψη του στο Ντουμπάι, και στην Σύνοδο Κορυφής των Παγκόσμιων Κυβερνήσεων ο Τούρκος πρόεδρος θα μεταβεί στην Αίγυπτο.

Επίσημη επίσκεψη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πραγματοποιεί σήμερα και αύριο 12 και 13 Φεβρουαρίου ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν ενώ στις 14 Φεβρουαρίου θα βρίσκεται στην Αίγυπτο έπειτα από πρόσκληση των ομολόγων του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας και με τα όσα μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1, Άννα Ανδρέου, ο Ταγίπ Ερντογάν θα παραστεί ως επίτιμος προσκεκλημένος στη Σύνοδο Κορυφής των Παγκόσμιων Κυβερνήσεων που θα πραγματοποιηθεί στο Ντουμπάι με θέμα «Διαμορφώνοντας τις Μελλοντικές Κυβερνήσεις».

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι στις συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν κατά την επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου στο Κάιρο θα εξεταστούν βήματα που μπορούν να γίνουν για τη βελτίωση των σχέσεων Τουρκίας-Αιγύπτου και την αναζωογόνηση των μηχανισμών διμερούς συνεργασίας υψηλού επιπέδου.

Εκτός από τις διμερείς σχέσεις, στις συναντήσεις θα ανταλλάξουν απόψεις για τρέχοντα παγκόσμια και περιφερειακά ζητήματα, ιδιαίτερα τις ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα και στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

