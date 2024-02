Πολιτική

Κόκκαλης: Ανακοινώνεται το νέο κόμμα που θα κατέβει στις Ευρωεκλογές

Ποιοι θα είναι μαζί με τον ευρωβουλευτή των Ευρωπαίων Πρασίνων, στη Συνέντευξη Τύπου για τη δημιουργία του νέου φορέα.

Την Τετάρτη ο Πέτρος Κόκκαλης θα ανακοινώσει την δημιουργία νέου πολιτικού φορέα που θα συμμετάσχει στις ευρωεκλογές.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου στις 12.00 π.μ., η πρώην αντιδήμαρχος της Βιέννης Μαρία Βασιλάκου, ο ευρωβουλευτής των Ευρωπαίων Πρασίνων Πέτρος Κόκκαλης, και ο πρώην αντιδήμαρχος της Αθήνας Λευτέρης Παπαγιαννάκης, θα παραχωρήσουν συνέντευξη τύπου στον πολυχώρο ΡΟΜΑΝΤΣΟ (Αναξαγόρα 3. Αθήνα 10552), με θέμα την δημιουργία νέου πολιτικού φορέα, που θα συμμετέχει στις επικείμενες ευρωεκλογές.

