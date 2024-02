Κόσμος

Μεξικό: Αεροσκάφος έκανε αναγκαστική προσγείωση σε παραλία και σκότωσε άνθρωπο

Στο σκάφος επέβαιναν Καναδοί αλεξιπτωτιστές. Δίπλα στον άτυχο άντρα ήταν η γυναίκα του που δεν έπαθε απολύτως τίποτα.

(εικόνα αρχείου)

Ένα αεροσκάφος που μετέφερε τέσσερις Καναδούς αλεξιπτωτιστές πραγματοποίησε χθες αναγκαστική προσγείωση σε μια παραλία στην πολιτεία Οαχάκα, στο νότιο Μεξικό, έγινε γνωστό από το γραφείο πολιτικής άμυνας της πολιτείας, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας 62χρονος άνδρας, που βρισκόταν στην παραλία εκείνη την ώρα.

Το αεροσκάφος αναγκάστηκε να προσγειωθεί σε ένα πολυσύχναστο σημείο της παραλίας Bacocho στη δημοφιλή για τους τουρίστες πόλη στον Ειρηνικό Ωκεανό Πουέρτο Εσκοντίντο, αναφέρεται σε μια ανακοίνωση του γραφείου, προσθέτοντας πως η σύζυγος του θύματος, η οποία βρισκόταν μαζί του στην παραλία, δεν έπαθε τίποτα.

Η ανακοίνωση της πολιτικής προστασίας δεν δίνει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την προσγείωση ούτε για τις ταυτότητες όσων ενεπλάκησαν, σημειώνοντας πως οι έρευνες συνεχίζονται. Κανένας άλλος άνθρωπος στην παραλία δεν τραυματίστηκε, επισημαίνεται.

Οι επιβαίνοντες του αεροσκάφους, οι τέσσερις Καναδοί αλεξιπτωτιστές ηλικίας μεταξύ 35 και 60 και ένας 40χρονος Μεξικανός, ανασύρθηκαν από το αεροσκάφος και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, προστίθεται στην ανακοίνωση, με την κατάσταση της υγείας τους να είναι σταθερή.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας Σάλομον Τζάρα ανέφερε σε μια ανάρτηση στο Χ ότι ομάδες διάσωσης κινητοποιήθηκαν για να βοηθήσουν τους τραυματίες στο αεροσκάφος.

«Προς την οικογένεια του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του, θα παράσχουμε κάθε αναγκαία στήριξη και θα σταθούμε στο πλευρό της μπροστά σε αυτήν την ανεπανόρθωτη απώλεια», τόνισε.

