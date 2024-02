Κοινωνία

Μενίδι: ξυλοκόπησαν αστυνομικό μέχρι λιποθυμίας

Ποια είναι η κατάσταση του αστυνομικού που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Αναστάτωση σημειώθηκε στο Μενίδι, όταν ένας αστυνομικός δέχτηκε επίθεση από ομάδα ατόμων, την ώρα που βρισκόταν έξω από σχολείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αστυνομικός -που ήταν εκτός υπηρεσίας- περίμενε το παιδί του έξω από Γυμνάσιο στο Μενίδι όταν 5 Ρομά κατέβηκαν από ΙΧ, του επιτέθηκαν και τον χτύπησαν με πέτρα στο κεφάλι.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι προ ημερων ο αστυνομικός ειχε εμπλακεί σε προανάκριση για επεισόδια μεταξύ μαθητών και πολύ πιθανό η επίθεση να ήταν για να τον εκδικηθούν.

Ο αστυνομικός λιποθύμησε και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κατάγματα στο πρόσωπο.

Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των δραστών.

