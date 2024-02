Αθλητικά

Ντόχα: 5η στον κόσμο η Ντουντουνάκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυτό είναι το καλύτερο πλασάρισμα που έχει πετύχει ποτέ Ελληνίδα κολυμβήτρια στην ιστορία της διοργάνωσης.

-

Η Άννα Ντουντουνάκη είναι και με τη... βούλα η κορυφαία Ελληνίδα κολυμβήτρια της ιστορίας και στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα. Μετά τους ευρωπαϊκούς τίτλους που έχει κατακτήσει -σε 50άρα και 25άρα πισίνα-, η Χανιώτισσα πρωταθλήτρια συμμετείχε σήμερα (12/2) στην Ντόχα για πρώτη φορά στην καριέρα της σε τελικό Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και με χρόνο 57.62 κατέλαβε την πέμπτη θέση στα 100μ. πεταλούδα. Αυτό είναι το καλύτερο πλασάρισμα που έχει πετύχει ποτέ Ελληνίδα κολυμβήτρια στην ιστορία της διοργάνωσης, ξεπερνώντας την έκτη θέση που είχε πάρει η Έλλη Ρουσάκη το μακρινό 1986 στη Μαδρίτη.

Το χρυσό μετάλλιο με 56.28 κατέκτησε η Αντζελίνα Κέλερ, η οποία όχι απλά έγινε η πρώτη Γερμανίδα που κερδίζει αυτό το αγώνισμα, αλλά και η πρώτη που αναδεικνύεται παγκόσμια πρωταθλήτρια μετά το 2009 και το «νταμπλ» της Μπρίτα Στέφεν σε 50μ. και 100μ. ελεύθερο. Τη δεύτερη θέση πήρε η Αμερικανίδα Κλερ Κέρζαν 56.61 και την τρίτη η Λουίζ Χάνσον από τη Σουηδία με 56.94.

Τα αποτελέσματα του τελικού στα 100μ. πεταλούδα γυναικών:

Αντζελίνα Κέλερ (Γερμανία) 56.28 Κλερ Κέρζαν (ΗΠΑ) 56.61 Λουίζ Χάνσον (Σουηδία) 56.94 Μπριάνα Θρόσελ (Αυστραλία) 56.97 Αννα Ντουντουνάκη (ΕΛΛΑΔΑ) 57.62 Αλεξάντρια Πέρκινς (Αυστραλία) 57.68 Εριν Γκάλαχερ (Ν. Αφρική) 57.83 Τσιχάρου Ιιτσούκα (Ιαπωνία) 58.23