Βουλγαρία: νεκρός ο Έλληνας αγνοούμενος

Τραγωδία για έναν Έλληνα σκιέρ στην Βουλγαρία που τον καταπλάκωσε χιονοστιβάδα.

Τραγικό τέλος φαίνεται πως είχε η αναζήτηση του Έλληνα σκιέρ που καταπλάκωσε χιονοστιβάδα στο Μπόροβετς της Βουλγαρίας.

Δημοσιογραφικές πηγές από τη Βουλγαρία, ανέφεραν ότι έντοπίστηκε δυστυχώς η σορός του άνδρα για τον οποίο είχε στηθεί επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, όταν το σημείο που έκανε σνόουμπορντ με άλλους τρεις φίλους του επλήγη από χιονοστοιβάδα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα στο novinite.com, πολλά μέλη της ομάδας κατάφεραν να γλιτώσουν από τη χιονοστιβάδα, αλλά ο άτυχος άνδρας θάφτηκε κάτω από το χιόνι.

Η Ορεινή Υπηρεσία Διάσωσης ειδοποιήθηκε για την κατάσταση γύρω στις 14:13 με τον ακριβή αριθμό των ατόμων στην πληγείσα περιοχή να παραμένει ασαφής.

Ανταποκρινόμενοι στην έκτακτη ανάγκη, πάνω από 15 ορεινοί διασώστες εξοπλισμένοι με τέσσερα σκυλιά αναζήτησης έστησαν επιχείρηση για να εντοπίσουν τυχόν σημάδια του αγνοούμενου, με μοιραίο τέλος.

Η χιονοστιβάδα εκτιμάται ότι είχε μήκος περίπου 150 μέτρα και πλάτος σχεδόν 30 μέτρα.

