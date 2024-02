Πολιτική

Κασσελάκης: Περιπέτεια στον αέρα για τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ

Το αεροπλάνο που τον μετέφερε στη Ρόδο, μαζί με τους συνεργάτες του, έφτασε στο νησί, αλλά δεν κατάφερε να προσγειωθεί.

Μια απρόβλεπτη περιπέτεια επεφύλασσε στον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανο Κασσελάκη και τους συνεργάτες του, η πτήση για τη Ρόδο.

Αμέσως μετά την επίσκεψη του στην έκθεση Horeca , ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αναχώρησε για τη Ρόδο το απόγευμα της Δευτέρας προκειμένου να παραστεί αύριο Τρίτη (13/02/2024) στο μνημόσυνο για τον ένα χρόνο από τον θάνατο του πρώην υπουργού και βουλευτή Δωδεκανήσου του ΣΥΡΙΖΑ, Νεκτάριου Σαντορινιου.

Οι κακές καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν όμως στο νησί, δεν επέτρεψαν στο αεροπλάνο να προσγειωθεί, παρά τις προσπάθειες του πιλότου επί 15 λεπτά, με αποτέλεσμα την αναγκαστική του επιστροφή στην Αθήνα.

