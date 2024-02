Κοινωνία

Τροχαίο - Πατήσια: Νεκρός οδηγός μηχανής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως συνέβη η νέα τραγωδία στην άσφαλτο, με θύμα τον οδηγό του δικύκλου.

-

(εικόνα αρχείου)

Τροχαίο δυστύχημα καταγράφηκε πριν απο μερικές ώρες στην περιοχή των Άνω Πατησίων με αποτέλεσμα ένας άνδρας 62 ετών να χάσει τη ζωή του.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε γύρω στις 20:30, στην διασταύρωση της Αχαρνών με την οδό Νεϊγύ.

Εκεί, ο δικυκλιστής, ακόμη υπό άγνωστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο της μηχανής του και προσέκρουσε σε ΙΧ αυτοκίνητο.

Από την πρόσκρουση, ο 62χρονος οδηγός του δίκυκλου τραυματίστηκε σοβαρά.

Διασώστες με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο, ωστόσο ήταν ήδη αργά, καθώς ο 62χρονος οδηγός είχε υποκύψει στα τραύματά του.

Η προανάκριση για τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ειδήσεις σήμερα:

Δωρεάν rapid test την Τρίτη σε 169 σημεία

Εορτολόγιο - 13 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Αγρότες - Μητσοτάκης: Η συνάντηση στο Μαξίμου, τα μέτρα και οι προσδοκίες