Ξυλοδαρμός αστυνομικού στο Μενίδι: Ο γιος του είχε καταγγελθεί από κορίτσι στο σχολείο (βίντεο)

Άλλη διάσταση φαίνεται πως παίρνει η υπόθεση του ξυλοδαρμού αστυνομικού, μέχρι λιποθυμίας, έξω από το σχολείο του παιδιού του.

Σε περιστατικό αυτοδικίας φέρεται να οφείλεται ο άγριος ξυλοδαρμός αστυνομικού, έξω από σχολείο στο Ζεφύρι.

Το σκηνικό έγινε χθες όταν, έξι – επτά άτομα, πήγαν έξω από το σχολείο και επιτέθηκαν στον αστυνομικό, χτυπώντας τον μέχρι λιποθυμίας.

Όπως είπε σήμερα στον ΑΝΤ1 ο Στράτος Μαυροειδάκος, ο αστυνομικός υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων είπε πως, «ένα κορίτσι κατηγόρησε τον γιο του θύματος ότι, κάτι έγινε στις τουαλέτες την προηγούμενη εβδομάδα, έχουν γίνει καταγγελίες.

Ο αστυνομικός, επειδή φοβήθηκε μην επιτεθούν στο παιδί του, πήγε και το περίμενε και κάποια στιγμή έξι – επτά άτομα και τον ξυλοκόπησαν».

Χθες είχε έρθει ο σύμβουλος Β’ Βαθμιας, πριν τον ξυλοδαρμό και είναι καταγεγραμμένο το περιστατικό και στην Αστυνομία να αναφέρθηκε. Είναι παιδιά Α- Β Γυμνασίου

Το σχολείο έκανε ό,τι νόμιμο έπρεπε να κάνει

Θα μπορούσε να λυθεί το θέμα, από την προηγούμενη εβδομάδα, αν υπήρχε ψυχολόγος».

Οι γονείς σήμερα πραγματοποιούν διαμαρτυρία για το περιστατικό αυτοδικίας, αλλά και για το γεγονός ότι δεν ενημερώθηκαν. «Φοβηθήκαμε οι περισσότεροι γονείς», είπε ο πρόεδρος του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

