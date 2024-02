Οικονομία

ΕΝΦΙΑ - 11 δόσεις: Τροπολογία και για επίσπευση του Ε9

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση. Πότε θα ξεκινήσει η καταβολή του ΕΝΦΙΑ σε 12 δόσεις. Τι προβλέπεται για την προθεσμία υποβολής του Ε9.

-

Αύξηση των δόσεων αποπληρωμής του ΕΝΦΙΑ από 10 σε 11 για το 2024 (και σε 12 από το 2025), καθώς και επίσπευση της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων Ε9 (στην περίπτωση που υπάρχουν μεταβολές στην περιουσία) προβλέπει τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την «Ενίσχυση της πρότυπης κτηνοτροφίας, ρυθμίσεις για την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες» κ.λπ.

Ειδικότερα, οι διατάξεις που κατατέθηκαν προβλέπουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

ΕΝΦΙΑ

Αυξάνονται οι μηνιαίες δόσεις εξόφλησης του ΕΝΦΙΑ για το 2024 σε 11, έναντι 10 δόσεων που ίσχυε έως τώρα. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί έως τις 30 Απριλίου και η τελευταία το Φεβρουάριο του 2025. Από το 2025 και μετά, ορίζεται ότι ο ΕΝΦΙΑ θα καταβάλλεται σε έως 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με χρονικό όριο εξόφλησης της τελευταίας δόσης το Φεβρουάριο του επόμενου έτους. Στόχος των ρυθμίσεων είναι η μείωση του ύψους της κάθε δόσης προκειμένου να διευκολυνθεί η αποπληρωμή του φόρου, αλλά και ο προγραμματισμός των φορολογουμένων.

Παραμένει η πρόβλεψη ότι κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 10 ευρώ.

Σε σχέση εξάλλου με τα κτίρια που βρίσκονται σε περιοχές που υφίστανται φυσικές καταστροφές (συγκεκριμένα στις περιοχές που από την 1η Ιουλίου 2023 και εφεξής, έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας λόγω σεισμού, πυρκαγιάς ή πλημμύρας) προβλέπεται ότι απαλλάσσονται για τρία χρόνια από τον ΕΝΦΙΑ εφόσον έχουν καταστραφεί, έχουν καταστεί ετοιμόρροπα ή ακατάλληλα για χρήση.

Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9)

Επισπεύδεται η προθεσμία δήλωσης των μεταβολών στην περιουσιακή κατάσταση των φορολογουμένων, από τις 31 Μαρτίου του επόμενου έτους που ήταν έως τώρα, στις 31 Ιανουαρίου. Ειδικά για το 2024 οι μεταβολές που επήλθαν το 2023 θα δηλωθούν μέχρι τις 8 Μαρτίου 2024.

Υπενθυμίζεται ότι στις δηλώσεις αυτές βασίζεται η έκδοση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ. Συνεπώς η σύντμηση της προθεσμίας δήλωσης των αλλαγών συνδέεται με την αύξηση του πλήθους των δόσεων του ΕΝΦΙΑ ήδη από εφέτος.

Από τις ρυθμίσεις αυτές εξαιρείται η δήλωση των μεταβολών στην περιουσιακή κατάσταση που οφείλονται σε κληρονομιά, για τις οποίες η προθεσμία παραμένει ως έχει (συγκεκριμένα η δήλωση των ακινήτων που αποκτήθηκαν από κληρονομιά υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της λήξης της προθεσμίας αποποίησης της κληρονομίας).

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυφάδα - Ναυτιλιακή εταιρεία: “Τους σκότωσε ο… άνθρωπος τους” (βίντεο)

Αγρότες - Μητσοτάκης: Η συνάντηση στο Μαξίμου, τα μέτρα και οι προσδοκίες

Τροχαίο - Πατήσια: Νεκρός οδηγός μηχανής