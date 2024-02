Κοινωνία

Εξάρχεια - Δολοφονία μουσικού: προφυλακιστέος ο κατηγορούμενος

Τον δρόμο για τη φυλακή αναμένεται να πάρει ο 48χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του μουσικού στα Εξάρχεια.

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 48χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του μουσικού στα Εξάρχεια έπειτα από επεισόδιο που σημειώθηκε μεταξύ του κατηγορούμενου και του 55χρονου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 48χρονος με τη χρήση αιχμηρού αντικειμένου επιτέθηκε στον 55χρονο με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Κληθέντες αστυνομικοί εντόπισαν εντός της οικίας και συνέλαβαν τον 48χρονο, ο οποίος οδηγήθηκε στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών όπου ταυτοποιήθηκε ως δράστης της ανθρωποκτονίας.

Το θύμα έφερε τραύμα στο κεφάλι, ενώ δίπλα του βρέθηκε ένα σφυρί και ένα μαχαίρι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Ο 50χρονος άνδρας ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στο διαμέρισμα του 4ου ορόφου φιλοξενούνταν στο εν λόγω σπίτι από τον 48χρονο ιδιοκτήτη του που προφυλακίστηκε και φέρεται να ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 48χρονος φέρεται να παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι τον σκότωσε, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τσακωθήκαμε και τον χτύπησα».

Σημειώνεται επίσης ότι ο 48χρονος κατηγορείται και για ληστεία που διαπράχθηκε την Τετάρτη (7/2) στον Τύρναβο όπου με τη χρήση σωματικής βίας αφαίρεσε από 44χρονο αλλοδαπό όχημα ιδιοκτησίας του.

