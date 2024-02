Κόσμος

Ντουμπάι - Ερντογάν: Είμαστε περήφανοι που χτίζουμε την Τουρκία του μέλλοντος (βίντεο)

Τι είπε ο Τούρκος πρόεδρος για ζητήματαπ που αφορούν την εσωτερική επικαιρότητα της χώρας του αλλά και τις διεθνείς εξελίξεις.

Θριαμβολογικές και σε άκρως προεκλογικό κλίμα ήταν οι δηλώσεις τις οποίες απηύθυνε την Τρίτη από την Παγκόσμια Σύνοδο Κυβερνήσεων στο Ντουμπάι. Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, ο κ. Ερντογάν έκανε λόγο για «Τουρκία του μέλλοντος» και αναφέρθηκε στις συνεχείς εκλογικές νίκες της παράταξής του. Αναλυτικά δήλωσε:

«Ως Τουρκία, χτίζουμε την Τουρκία του μέλλοντος με το όραμα της Τουρκία που έχουμε εφαρμόσει. Προωθήσαμε την Τουρκία αναπτύσσοντάς την σε κάθε τομέα. Είμαστε περήφανοι που χτίζουμε μια τέτοια Τουρκία.

Καταφέραμε να χωρέσουμε σε 17 εκλογικές νίκες. Θα πετύχουμε τη 18η νίκη μας στις 31 Μαρτίου. Συνεχίζουμε πολύ εντατικά τη δουλειά μας.

Ένας από τους στόχους μας είναι να διασφαλίσουμε δίκαιη και διαρκή ειρήνη. Ο κόσμος μας διέρχεται από τη ζώνη του λυκόφωτος των κρίσεων και των συγκρούσεων.

Ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας έσυρε την οικονομία σε δίνη. Ήμασταν πάντα στο πλευρό της ειρήνης. Οι ειρηνευτικές μας προσπάθειες θα ενταθούν.

Το Ισραήλ δεν έχει παραιτηθεί από τις σφαγές του. Εάν δεν προσδιορίσουμε σωστά την πηγή του προβλήματος, δεν μπορούμε να βρούμε λύση. Το Ισραήλ πρέπει να αποδεχθεί την ύπαρξη ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους».

