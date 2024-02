Οικονομία

Αλειφτήρας για αγρότες: Η κάθοδος με τρακτέρ στην Αθήνα είναι μονόδρομος (βίντεο)

Συνεδριάσεις στα μπλόκα μετά τα μέτρα από το Μαξίμου, που δεν ικανοποιούν τους αγρότες. Πότε σχεδιάζεται να γίνει η πορεία με τρακτέρ στην Αθήνα.

-

Ο Σωκράτης Αλειφτήρας, Εκπρόσωπος Τύπου της Αγροτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στους αγρότες στο ραντεβού της Τρίτης στο Μαξίμου και στο κατά πόσον τους ικανοποίησαν.

Όπως είπε, κάθε άλλο παρά ευχαριστημένοι είναι οι καλλιεργητές με τα πρόσθετα μέτρα στήριξης από την Κυβέρνηση, λέγοντας χαρακτηριστικά «από τα αιτήματα που θέσαμε, το μοναδικό αίτημα που πλησιάσαμε κάπως κοντά, αν και ακόμη υπάρχει απόσταση, είναι το θέμα του ρεύματος και αυτό για δύο χρόνια».

«Η επιλογή «Αθήνα» είναι μονόδρομος. Δύσκολο εγχείρημα, δεν μπορεί να στηριχθεί από ένα μπλόκο, χρειάζεται οργάνωση και συμμετοχή από όλα τα μπλόκα, αλλά η κάθοδος με τρακτέρ στην Αθήνα είναι μονόδρομος», είπε ο κ. Αλειφτήρας.

Ερωτηθείς αν είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τα ΜΑΤ, σε τέτοιο ενδεχόμενο, ο συνδικαλιστής αγρότης είπε «Σε όλη την Ευρώπη φθάνουν τα τρακτέρ στο κέντρο των μεγάλων πόλεων. Δεν νομίζω ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Χρυσοχοΐδης θα πάρουν απόφαση να σταματήσουν τα τρακτέρ».

Σε ότι αφορά γενικότερα τις παροχές πάντως και τα πρόσθετα μέτρα στήριξης των αγροτών, ο κ. Αλειφτήρας παρατήρησε ότι «είναι θέμα πολιτικής βούλησης και όχι δημοσιονομικής στενότητας»

Συσκέψεις στα μπλόκα την Τετάρτη

Συνεδριάζουν σήμερα οι αγρότες στα μπλόκα όλη της χώρας, για να αποφασίσουν τις κινήσεις τους, μετά τη χθεσινή συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, κατά την οποία τους ανακοινώθηκε μια σειρά μέτρων. Τα μπλόκα όλης της χώρας συνεδριάζουν κατά τόπους στις 11:00 και στις 17:00 θα ληφθούν αποφάσεις από το Συντονιστικό της χώρας.

Όλα δείχνουν ότι οι αγρότες θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, αφού δεν ικανοποιήθηκαν τα αιτήματά τους. Την απόφαση αυτήν πήρε ήδη το μπλόκο των Μαλγάρων, ενώ όπως και στην υπόλοιπη χώρα, οι αγρότες της βόρειας Ελλάδας, θα λάβουν σήμερα τις τελικές αποφάσεις τους.

«Το βαρέλι δεν είχε πάτο, μας έδωσε μία και μας έριξε στα τάρταρα», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» αγρότης από το μπλόκο των Μαλγάρων, σχετικά με την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, η οποία όπως είπε, θα περιλαμβάνει πολύωρο κλείσιμο των δρόμων και κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα.

«Η χθεσινή συνάντηση πήγε άπατη, κλιμακώναμε τις κινητοποιήσεις. Δεν πήραμε καμία ουσιαστική απάντηση», δήλωσε δεύτερος αγρότης από το μπλόκο των Μαλγάρων.

«Δεν έχει ικανοποιηθεί το σύνολο τον αιτημάτων μας και μέσα από τη συζήτηση και αυτό διαφάνεται και στην κουβέντα που κάναμε εμείς θα πάμε στα μπλόκα μας θα ενημερώσουμε τους συναδέλφους μας όλη την ελλάδα. Πιστεύουμε ότι ο αγώνας μας πρέπει να συνεχιστεί να δυναμώσουμε κι άλλο τα μπλόκα μας...», δήλωσε ο Ρίζος Μαρούδας, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής, μετά τη χθεσινή συνάντηση στο Μαξίμου, στην οποία συμμετείχε.

«Έγινε ένας εποικοδομητικός και εν πολλοίς ουσιαστικός διάλογος της απαντήσεις θα της δώσουν οι ίδιοι οι αγρότες», είπε ο αντιπρόεδρος του Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου, Γιάννης Παναγής.

Μέλη του μπλόκου της Καρδίτσας δήλωσαν στον ΑΝΤ1 πως θα κλείσει ο κόμβος Ε65 το απόγευμα, χωρίς να γνωρίζουν για πόση ώρα.





Για περισσότερες από τρεις ώρες γύρω από το τραπέζι κάθισαν ο πρωθυπουργός, η15μελής επιτροπή των αγροτών, καθώς και οι συναρμόδιοι υπουργοί.

«Είμαστε εδώ για να βρούμε λύσεις και ότι προσεγγίζουμε και εμείς αυτή τη συνάντηση με κλίμα καλής διάθεσης, όπως νομίζω ότι έχουμε επιδείξει όλο αυτό το διάστημα. Και πιστεύω ότι μπορούμε να συναντηθούμε σε έναν κοινό τόπο, ο οποίος θα λαμβάνει υπόψιν τους δικούς σας δικαιολογημένους προβληματισμούς αλλά θα συνυπολογίζει και το γεγονός ότι αφενός τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας είναι δεδομένα και περιορισμένα», είπε εισαγωγικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη σύσκεψη, με τον Ρίζο Μαρουδά, να συμφωνεί πως, «ερχόμαστε εδώ για να βρούμε λύσεις».

«Οι κινητοποιήσεις σας ήταν λελογισμένες. Γνωρίζω ότι είστε αντιμέτωποι με αυξημένο κόστος παραγωγής», ανέφεραν κυβερνητικοί κύκλοι.

«Είναι αιτήματα που έχουμε φέρει σε όλες τις κυβερνήσεις και τα οποία φέρνουνε κάθε χρόνο», είπαν από πλευράς τους οι αγρότες.

Η κυβέρνηση πρότεινε φθηνότερο ρεύμα για όλους τους αγρότες για 2+8 χρόνια και προκαταβολή της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο ύψους 40 εκατ. ευρώ στα τέλη Μαρτίου.

Φθηνότερο ρεύμα για όλους τους αγρότες για τα επόμενα 2+8 χρόνια από 1η Απριλίου

Προκαταβολή της επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο -που ανέρχεται σε 82 εκατ. ευρώ τέλη Μαρτίου ρεύμα

«Από αυτές τις πρώτες ανακοινώσεις που ακούσαμε απελπιστήκαμε. Μιλάει για ένα ρεύμα το οποίο είναι μία τρίλιζα σκέτη να καθόμαστε να φτιάχνουμε λογάριθμους και οτιδήποτε για να φτιάχνουν βρούμε άκρη», ήταν το ενδεικτικό της κατάστασης σχόλιο του αγρότη Κώστα Ανεστίδη.



