Αγρότες - Βορίδης στον ΑΝΤ1: Τα περιθώρια παροχών εξαντλήθηκαν (βίντεο)

Τι ανέφερε ο Υπουργός Επικρατείας για τα αιτήματα του αγροτικού κλάδου, μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 και το Νίκο Χατζηνκολάου.

Τη θέση ότι τα περιθώρια παροχών εκ μέρους της κυβέρνησης προς τους αγρότες εξαντλήθηκαν, εξέφρασε την Τρίτη το βράδυ ο Υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης, καλεσμένος του Νίκου Χατζηνικολάου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1. «Η κυβέρνηση έκανε πολύ σημαντική προσέγγισης αγροτών, τώρα είναι η δική τους σειρά να δείξουν κατανόηση», σημείωσε ο κ. Βορίδης και υποστήριξε ότι όσον αφορά τον ενεργειακό τομέα, οι τιμές οι οποίες εξασφαλίστηκαν εκ μέρους της κυβέρνησης (98 ευρώ η μεγαβατώρα γενική τιμή και 93 ευρώ η μεγαβατώρα για τους συνεταιριζόμενους) ήταν πολύ κοντά σε εκείνες τις οποίες ζητούσαν οι αγρότες.

«Η προσπάθεια της κυβέρνησης είναι σημαντικά διότι το βασικό θεσμικό αίτημα ήταν το να υπάρξει ένας μόνιμος μηχανισμός για το φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο. Ένα μέτρο που δινόταν κάθε χρόνο, για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, είπε ότι θα δοθεί και το 2025 και ότι ξεκινάει τη συζήτηση ώστε να είναι πιο δίκαια κατανεμημένος και με καλύτερο τρόπο», προσέθεσε.

«Στη διάρκεια της σύσκεψης με τον Πρωθυπουργό, σημείο διαφωνίας ήταν τα περισσότερα χρήματα που ζητούσαν οι αγρότες για το πετρέλαιο ήταν τα χρήματα για το πετρέλαιο. Ζητούσαν τα διπλάσια από όσα διακήρυξε ο Πρωθυπουργός, δηλαδή 165 ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης και πάλι δεν το απέκλεισε, είπε όμως ότι θα το εξετάσει αναλόγως της πορείας της εκτέλεσης του προϋπολογισμού», ανέφερε.

Τέλος ο κ. Βορίδης προανήγγειλε ότι θα ακολουθήσει δεύτερη, ειδική σύσκεψη μόνο με τους αγρότες της Θεσσαλίας και όσον αφορά τη συνάντηση της Τρίτης υπογράμμισε: «Επικρατούσε σοβαρό, υπεύθυνο και συγκροτημένο κλίμα και διεξήχθη σοβαρή συζήτηση. Μπορεί να υπάρχουν ακόμα ζητήματα, δουλεύουμε όμως εντατικά και για αυτά. Ας μην ξεχνάμε εξάλλου, ότι οι παρόντες εκπρόσωποι των αγροτικών συνεταιρισμών, οι οποίοι εκπροσωπούν το 85% περίπου του συνόλου της παραγωγής, έκριναν ως απολύτως ικανοποιητικές τις προτάσεις του Πρωθυπουργού».

