Τουρκία: Η στιγμή της κατολίσθησης σε ορυχείο όπου παγιδεύτηκαν εργάτες (βίντεο)

Συγκλονίζει το βίντεο από τη στιγμή της κατολίσθησης σε ορυχείο χρυσού στην Τουρκία.

Κατολίσθηση σημειώθηκε σε ορυχείο χρυσού στην περιοχή Ιλίτς του Ερζιντζάν, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Ένας μεγάλος αριθμός ομάδων έρευνας και διάσωσης στάλθηκε στο σημείο, ενώ ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγιά δήλωσε ότι «9 άτομα βρίσκονται παγιδευμένα και η πρόσβαση δεν είναι εφικτή».

Ο δήμαρχος Ιλίτς, Μουσταφά Γκιουρμπούζ, δήλωσε ότι "δεν έχει υπάρξει ποτέ παρόμοια κατάσταση. Αυτό είναι το πρώτο ατύχημα".

Erzincan'?n Ilic ilcesinde alt?n madeninin bulundugu alanda meydana gelen toprak kaymas?na iliskin guvenlik kameralar? taraf?ndan kayda al?nan goruntuler ortaya c?kt?. — Yeni Safak (@yenisafak) February 13, 2024

Το ορυχείο Τσοπλέρ ήταν στην επικαιρότητα ξανά με την είδηση της διαρροής κυανίου το 2022. Η περιοχή έπειτα καθαρίστηκε μετά τη διαρροή. Οι εργασίες κατασκευής του ορυχείου Τσοπλέρ ξεκίνησαν το 2009 και η παραγωγή χρυσού ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2010.

