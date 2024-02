Life

“The 2night Show“: “Άρωμα“ μουσικής την Τετάρτη

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου θα υποδεχτεί στο πλατό του “2night Show“, την αγαπημένη τραγουδίστρια Ζοζεφίν και τον επιτυχημένο στιχουργό Νίκο Μωραΐτη.

Απόψε, Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου, στις 24:00, το βράδυ του Αγίου Βαλεντίνου, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο πλατό του «The 2Night Show» την Ζοζεφίν, ένα ερωτεύσιμο αλλά και ερωτευμένο κορίτσι. Η αγαπημένη τραγουδίστρια έρχεται στο στούντιο για πρώτη φορά μαζί με την μαμά της και δηλώνει πως δεν πάει πουθενά μόνη της. Η Ζοζεφίν εξηγεί γιατί δεν έχει έρθει ακόμα η στιγμή να πάει στη Eurovision και πως, όταν έρθει, δεν θα πάει απλώς, θα πάει για να «σκίσει». Μιλάει για τον Λευτέρη Πανταζή, που τον έχει σαν δεύτερο πατέρα και εξηγεί πως, αν δεν της έλεγε να πει το «Μάγια» η καριέρα της, θα είχε τελείως διαφορετική πορεία. Τέλος, μιλάει για τη συνεργασία της με τον Θοδωρή Φέρρη στη Θεσσαλονίκη, αλλά ανακοινώνει και τη συνεργασία της με τον Αντώνη Ρέμο, φέτος, την άνοιξη.

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», καλεσμένος του Γρηγόρη είναι και ο Νίκος Μωραΐτης. Ο στιχουργός, που έχει τιμήσει τον έρωτα με τα τραγούδια του, μιλάει για τις μεγάλες επιτυχίες που έγραψε, αλλά και τις συνεργασίες που έχουν χαράξει την επαγγελματική του πορεία. Τι ρόλο έπαιξε στην καριέρα του η Δήμητρα Γαλάνη; Γιατί το τραγούδι «Ο άγγελός μου» ήταν η τελευταία του ευκαιρία; Γιατί θεωρεί ότι το «Πουλάω το σπίτι» βγήκε λίγο πομπώδες; Γιατί πιστεύει ότι διαστρεβλώθηκαν όσα είπε για τον Σάκη Ρουβά; Γράφει ο ίδιος τους λόγους του Στέφανου Κασσελάκη; Τέλος, ο Νίκος Μωραΐτης μιλάει για τους καλλιτέχνες με τους οποίους έχει συνεργαστεί, αλλά και για τις δύο sold out συναυλίες, που θα γίνουν στις 19 και 20 Φεβρουαρίου στο Christmas Theater.

Για 8η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2Night Show»: Κάθε Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη στις 24:00.

