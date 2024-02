Οικονομία

Αγρότες: με “αναμμένες μηχανές” κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις (βίντεο)

Εν αναμονή αποφάσεων για την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων των αγροτών.

Των Πωλίνα Κολοκοτρώνη / Βαγγέλη Κοκολάκου

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες και μάλιστα υπήρξε αναβρασμός στο τελωνείο των Ευζώνων. Οι αγρότες υποστηρίζουν ότι ενώ συνεννοήθηκαν με την αστυνομία να κλείσουν συμβολικά δύο ώρες τον δρόμο και για τα ΙΧ οχήματα, τους είπαν ότι έχουν εντολή να τους συλλάβουν με τη διαδικασία του αυτοφώρου.

Οι αγροτες αποφασίζουν και ο χρόνος μετρά αντίστροφα. Το βράδυ της Τετάρτης, προχώρισαν σε αποκλεισμό του κόμβου Μεγαλοχωρίου στα Τρίκαλα και θα κρατήσουν το δρόμο κλειστό έως τις δύο το μεσημέρι.

Από εχθές το μόνο θέμα συζήτησης στα πηγαδάκια των μπλόκων η παροχές της κυβέρνησης μετά τη χθεσινή συνάντηση στο μέγαρο μαξίμου. Οι περισσότεροι θεωρούν πως δεν δόθηκαν ουσιαστικές λύσεις και απαντήσεις, στα θέματα που τους απασχολούν.

Η παροχή για φθηνότερο ρεύμα για δυο συν οκτώ έτη, εκτιμάται ότι θα διαμορφώσει την KW στα 2 πρώτα χρόνια κάτω από τα 10 λεπτά για τους αγρότες που συμμετέχουν σε συνεργατικά σχήματα ή είναι συνεπείς και κάτω από τα 11 λεπτά για όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, ρυθμίζοντας ταυτόχρονα και τα χρέη τους. Για τα επόμενα οκτώ χρόνια, η τιμή για τον 1/3 της κατανάλωσης θα ειναι ενιαία στα εννέα λεπτά. Επτά λεπτά την κιλοβατώρα για όλους ζητούσαν οι παραγωγοί.

Όσον αφορά, την προκαταβολή της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο που ανέρχεται σε 82 εκατ. ευρώ και τα 40 εκατ. ευρώ, αναμένεται σύμφωνα με τις κυβερνητικές ανακοινώσεις να κατατεθούν στα τέλη Μαρτίου. Και σε αυτό διαφωνούν οι αγρότες, καθώς υπολόγισαν όπως λένε με μολύβι και χαρτί, το όφελος που θα έχουν και χαρακτηρίζουν "ψίχουλα" τα χρήματα που θα λάβουν.

Όπως τονίζουν παραμένουν προς το παρόν στους δρόμους, ενώ σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στο μπλοκο Πλατυκάμπου όπου θα συμμετέχουν αγρότες και από τη Μακεδονία.

Την Πέμπτη αναμένεται να ληφθούν οι κρίσιμες αποφάσεις στη Νίκαια, όπου θα πραγματοποιηθεί η πανελλαδική σύσκεψη.

Σίγουρα η κάθοδος στην Αθήνα, για αγροτικό συλλαλητήριο, παραμένει στο τραπέζι, ενώ για τους Θεσσαλούς αγρότες η μόνη ικανοποιητική εξέλιξη, είναι η θετική απάντηση που έλαβαν από τον πρωθυπουργό για νέα συνάντηση μαζί τους καθώς η κατάσταση τους είναι διαφορετική σε σχέση με τους άλλους αγρότες της χώρας λόγω των ζημιών που έχουν υποστεί από την κακοκαιρία "Daniel".

Αρνητικό είναι το κλίμα στους αγρότες της Βόρειας Ελλάδας μετά την συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Οι αγρότες θεωρούν "σταγόνα στον ωκεανό" τα μέτρα που ανακοινώθηκαν.

Από το πρωί σε κάθε μπλόκο υπάρχουν ξεχωριστές συσκέψεις. Ήδη Μάλγαρα, Χαλκηδόνα, Κιλκίς αποφάσισαν κλιμάκωση.

Προγραμματίζουν αποκλεισμούς δρόμων ενώ στο τελωνείο των Ευζώνων από χθες συμβολικά προχωρούν σε αποκλεισμό μόνο για φορτηγά.

Αύριο στις 12.00 στη Σίνδο θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη αγροτών από τη Μακεδονία και τη Θράκη για να συντονίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

