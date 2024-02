Αθλητικά

Ντόχα - 4χ100: 5η στον κόσμο η Ελλάδα

Αυτό είναι το καλύτερο πλασάρισμα της Εθνικής σε ομαδικό αγώνισμα.

Με μία εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό, η εθνική ομάδα 4Χ100μ. μικτή ομαδική mixed κατέλαβε την πέμπτη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κολύμβησης της Ντόχα, ξεπερνώντας την έκτη θέση της 4Χ100μ. ελεύθερο ανδρών την περασμένη Κυριακή (11/2) για το καλύτερο πλασάρισμα της χώρας μας σε ομαδικό αγώνισμα. Ο Απόστολος Χρήστου (53.50 στο 100άρι του υπτίου), ο Αρκάδιος Ασπουγαλής (πήγε πιο αργά από το πρωί με 1:01.22 στο πρόσθιο), η Αννα Ντουντουνάκη με το καλύτερο 100άρι πεταλούδα της καριέρας της (56.88 με flying start) και η Νόρα Δράκου (55.09 στο ελεύθερο, στην τέταρτη σημερινή της κούρσα) τερμάτισαν σε 3:46.69 και έχουν κάθε λόγο να είναι ικανοποιημένοι από την παρουσία τους, που -εκτός των άλλων- τους εξασφάλισε από το πρωί και τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Οι ΗΠΑ πήραν εύκολα την πρώτη θέση με 3:40.22, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο για τρίτη φορά στις έξι διοργανώσεις, από το 2015 που οι mixed «σκυτάλες» μπήκαν στο πρόγραμμα. Δεύτερη ήταν η Αυστραλία με 3:43.12 και τρίτη η Μεγάλη Βρετανία με 3:45.09, ενώ η ελληνική ομάδα έχασε στο τέλος την τέταρτη θέση από την Πολωνία, που είχε στο ελεύθερο την πολύ δυνατή Καταρζίνα Βάσικ.

Τα αποτελέσματα του τελικού στα 4Χ100μ. μικτή ομαδική mixed:

ΗΠΑ 3:40.22 (Αρμστρονγκ, Φινκ, Κέρζαν, Ντάγκλας) Αυστραλία 3:43.12 (Γούντγουορντ, Γουίλιαμσον, Θρόσελ, Τζακ) Μεγάλη Βρετανία 3:45.09 (Χάρις, Πίτι, Ρίτσαρντς, Χόπκιν) Πολωνία 3:46.04 ΕΛΛΑΔΑ 3:46.69 (Χρήστου, Ασπουγαλής, Ντουντουνάκη, Δράκου) Ιταλία 3:47.29 Σουηδία 3:47.46 Ιαπωνία 3:47.60