Super Bowl: Πυροβολισμοί στην παρέλαση στο Κάνσας (βίντεο)

Δύο άτομα "άνοιξαν πυρ" κατά του πλήθους. Αναφορές για νεκρό και τραυματίες.

Πανικός προκλήθηκε στην παρέλαση των νικητών του Super Bowl, Kansas City Chiefs, στο Κάνσας των ΗΠΑ, όταν σύμφωνα με αμερικάνικά μέσα δύο άτομα άνοιξαν πυρ κατά του πλήθους.

Τουλάχιστον ένας νεκρός φίλαθλος και περισσότερα από 10 τραυματίες είναι μέχρι στιγμής απολογισμός από τον τρόμο έσπειραν δύο ένοπλοι δράστες κατά την διάρκεια παρέλασης φιλάθλων που γιόρταζαν την κατάκτηση του Super Bowl στο Κάνσας.

Να σημειωθεί πως, περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι βρισκόταν στην παρέλαση, την οποία περιφρουρούσαν 600 αστυνομικοί.

??#UPDATE: Law enforcement has confirmed that multiple shots were fired west of Union Station near the garage, resulting in multiple people being struck. Two armed individuals have been taken into custody for further investigation pic.twitter.com/9oX5830gqH — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) February 14, 2024

??#BREAKING: Gunfire erupts at the end of the Chiefs Super Bowl Victory Rally????#KansasCity | #Missouri

?Currently, numerous law enforcement and other authorities and Military officials are responding to multiple shots fired at or inside Union Station following the Chiefs'… pic.twitter.com/HIlmt4sC0a — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) February 14, 2024

“Πυροβολισμοί έπεσαν περιμετρικά του (σιδηροδρομικού σταθμού) Union Station. Παρακαλώ απομακρυνθείτε από την περιοχή”, ανακοίνωσε η αστυνομία του Κάνσας Σίτι στο X (πρώην Twitter), διευκρινίζοντας ότι προσπαθεί “ακόμη να προσδιορίσει τον αριθμό των θυμάτων”.

“Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς. Η κατάσταση των θυμάτων δεν έχει γίνει αμέσως σαφής. Δύο ένοπλοι συνελήφθησαν”, ανακοίνωσε η αστυνομία.

