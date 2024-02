Κοινωνία

Ρουβίκωνας - Λίνα Κλείτου: Διαμαρτυρία στο σπίτι της δημοσιογράφου (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Παρέμβαση” έξω από το σπίτι της δημοσιογράφου Λίνας Κλείτου, στου Φιλοπάππου έγινε την νύχτα από μέλη της ομάδας των αντιεξουσιαστών.

-

Μέλη του Ρουβίκωνα συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης έξω από το σπίτι της δημοσιογράφου Λίνας Κλείτου, στου Φιλοπάππου, ανοίγοντας πανό, πετώντας φέιγ-βολάν και γράφοντας συνθήματα στους τοίχους.

Αφορμή όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ομάδας των αντιεξουσιαστών, ήταν αναφορές της Λίνας Κλείτου για τον Γιάννη Μάγγο, πατέρα του αδικοχαμένου Βασίλη Μάγγου, που είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού από τα ΜΑΤ.

Σε κείμενο που ανήρτησαν τα μέλη του Ρουβίκωνα, μαζί με φωτογραφίες, αναφέρουν μεταξύ άλλων, «Το πέρα για πέρα άστοχο σχόλιό της μπορεί να ερμηνευτεί με δύο μόνον τρόπους. Είτε η κ. Κλείτου δεν γνωρίζει τον πατέρα του νεκρού αγωνιστή και δεν μπήκε καν στον κόπο να το ψάξει, είτε τον γνωρίζει τόσο καλά που από επιλογή αποφάσισε να χλευάσει τον κ. Γιάννη Μάγγο. Και οι δύο περιπτώσεις περισσότερο θυμίζουν τρολ του διαδικτύου παρά δημοσιογράφο και αυτό από μόνο του είναι τόσο θλιβερό όσο και επικίνδυνο».

«Καμία χυδαιότητα δεν θα μείνει αναπάντητη», καταλήγει το κείμενο του Ρουβίκωνα.