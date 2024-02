Οικονομία

Λεωφορεία ΟΑΣΑ: Έκτακτη αποχή από οδηγούς, ταλαιπωρία για επιβάτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η διαμαρτυρία των οδηγών άφησε εκτός τα λεωφορεία της ανατολικής Αττικής.

-

Χωρίς λεωφορεία είναι σήμερα η ανατολική Αττική, λόγω της αποχής των οδηγών, οι οποίοι καταγγέλλουν πως δεν έχουν πληρωθεί.

Οι οδηγοί μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», είπαν πως δεν έχουν πληρωθεί ποτέ για τις αργίες του Σαββάτου, ενώ στην πλειονότητά τους, δεν έχουν λάβει τους μισθούς τους από τα τέλη του 2023.

Οι εργαζόμενοι είναι υπάλληλοι ανάδοχης εταιρείας και όχι του ΟΑΣΑ, με τον ΟΑΣΑ να απαντά, μέσω του ΑΝΤ1 πως, τα χρήματα για τους μισθούς των οδηγών έχουν καταβληθεί στον ανάδοχο.

Όπως αναφέρουν οι οδηγοί, δεν έχουν ενημερωθεί για την πορεία των χρημάτων των μισθών τους, ωστόσο, διαβεβαιώνουν πως οι μισθοί δεν έχουν φτάσει στα χέρια τους.

Λόγω της αποχής των οδηγών, οι γραμμές 300 της ανατολικής Αττικής δεν λειτουργούν. Μεταξύ των γραμμών που επηρεάζονται είναι οι 304, 305, 308, 320 και άλλες.

Ειδήσεις σήμερα:

Super Bowl - Κάνσας: Φονικό στους εορτασμούς για το πρωτάθλημα (βίντεο)

ΕΚΠΑ – Αντιπρύτανης: Παράνομη ενέργεια η διακοπή λειτουργίας του server

Κυνηγός πυροβόλησε τον ξάδερφό του