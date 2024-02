Παράξενα

Βόλος: Μετακόμισε και εγκατέλειψε το σκυλί της στο άδειο σπίτι

Ποια τιμωρία επιβλήθηκε από το δικαστήριο στην γυναίκα για την κακοποίηση του ζώου.

Σε δυο χρόνια φυλάκιση, με αναστολή και 1000 ευρώ πρόστιμο καταδικάστηκε ερήμην από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου μια γυναίκα που εγκατέλειψε στα κρυφά το ημιυπόγειο διαμέρισμα που νοίκιαζε και άφησε μέσα το σκυλί της, για να το ανακαλύψουν οι γείτονες 4 ημέρες αργότερα.

Η 29χρονη γυναίκα νοίκιασε το διαμέρισμα ιδιοκτησίας μιας ηλικιωμένης, της έδωσε προκαταβολή και εγγύηση και την ενημέρωσε πως θα ζούσε σε αυτό μόνο με τον σύζυγο και το παιδί της. Παρότι δεν χρωστούσε ενοίκια εγκατέλειψε το σπίτι χωρίς να ενημερώσει την σπιτονοικοκυρά και εγκατέλειψε το σκυλί της.

Οι γείτονες άκουγαν το ζώο να κλαίει και αναγκάστηκαν μετά από 4 ημέρες να καλέσουν την αστυνομία που άνοιξε την πόρτα του σπιτιού.

Οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε ένα ήσυχο μεν αλλά νηστικό ζώο και σχηματίστηκε εναντίον της αλλοδαπής δικογραφία. Το άτυχο ζώο οδηγήθηκε στο κυνοκομείο.

Πηγή: gegonota.news

