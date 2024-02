Παράξενα

Θεσσαλονίκη: Του έκλεψαν τη μηχανή και του ζητούσαν…λύτρα

Το απίστευτο θράσος των νεαρών και η σύλληψή τους από τις Αρχές.

Έκλεψαν μοτοσικλέτα και στη συνέχεια ζητούσαν εκβιαστικά χρήματα από τον ιδιοκτήτη της για να τού την επιστρέψουν. Ο λόγος για δύο νεαρούς, 17 και 18 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή και απόπειρα εκβίασης.

Οι συλληφθέντες έκαναν βόλτα με τη μηχανή, όταν χθες το απόγευμα έπεσαν σε αστυνομικό έλεγχο, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι για το δίκυκλο είχε δηλωθεί κλοπή το προηγούμενο 24ωρο στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου.

Από την έρευνα προέκυψε ότι οι δράστες είχαν επικοινωνήσει μέσω γραπτού μηνύματος με τον ιδιοκτήτη της μοτοσικλέτας και ζητούσαν 200 ευρώ για να την πάρει πίσω. Στην κατοχή του ενός βρέθηκε επιπλέον μικροποσότητα ναρκωτικών.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους από το Τμήμα Ασφαλείας Λευκού Πύργου, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ το όχημα αποδόθηκε στον νόμιμο ιδιοκτήτη.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, συνέλαβαν, απογευματινές ώρες χθες (14-02-2024), δύο (2) ημεδαπούς, ηλικίας 18 και 17 ετών, για κλοπή οχήματος και απόπειρα εκβίασης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο περιπολιών για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς στην περιοχή της Σταυρούπολης, δίκυκλη μοτοσυκλέτα με επιβαίνοντες τους ανωτέρω και κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε πως για το όχημα είχε δηλωθεί κλοπή, την ίδια ημέρα στο Τμήμα Ασφαλείας Λευκού Πύργου.

Από την περεταίρω έρευνα, προέκυψε πως τα άτομα μετά την κλοπή του δικύκλου επικοινώνησαν με τον νόμιμο ιδιοκτήτη, απαιτώντας το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ για την επιστροφή του οχήματος».

