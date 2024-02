Αθλητικά

Ντόχα - Πόλο: Ενάντια στην Σερβία για την 5η θέση η Εθνική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε θα γίνει η μάχη με τους “πλάβι”.

-

Tη Σερβία θα αντιμετωπίσει το Σάββατο (17/2, 15:00) η εθνική υδατοσφαίρισης ανδρών, στον τελευταία αγώνα της για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ντόχα. Οι "πλάβι" νίκησαν σήμερα (15/2) την αποκαρδιωμένη Ουγγαρία με 11-10 και πλέον θα διεκδικήσουν απέναντι στην ελληνική ομάδα την πέμπτη θέση της τελικής κατάταξης. Αντίθετα, οι Μαγυάροι, μετά την κατάκτηση του τίτλου πέρυσι στη Φουκουόκα, θα αρκεστούν να παίξουν με το Μαυροβούνιο για τις θέσεις 7-8, αφού έδειξαν να μην έχουν ξεπεράσει το σοκ της ήττας από τη Γαλλία στα προημιτελικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σερβία αγωνίστηκε σήμερα χωρίς τον Ντούσαν Μάντιτς, ο οποίος αποβλήθηκε χωρίς αντικατάσταση λίγο πριν το φινάλε του προημιτελικού με την Κροατία.

Τα οκτάλεπτα: 5-2, 2-5, 2-1, 2-2

Τα γκολ:

ΣΕΡΒΙΑ: Στρ. Ράσοβιτς 3, Ντράσοβιτς 2, Ραντζέλοβιτς, Γιάκσιτς, Βούτσινιτς, Βίτσο, Λούκιτς, Λάζιτς

ΟΥΓΓΑΡΙΑ: Ζάλανκι 3, Ντ. Βάργκα 2, Νάγκι, Νέμετ, Γιάνσικ, Κόβατς, Β. Βάργκα

Ειδήσεις σήμερα:

“Ο άλλος άνθρωπος” – Πολυχρονόπουλος στον ΑΝΤ1: Δεν είμαι άγιος... είμαι “εκατομμυριούχος” (βίντεο)

Ζωζώ Σαπουντζάκη: Η λιποθυμία, η αφυδάτωση και η Εντατική (βίντεο)

ΗΠΑ: Σαλάχι έμεινε έγκυος, ενώ συζεί μόνο με… καρχαρίες! (βίντεο)