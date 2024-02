Αθλητικά

Μπαπέ σε Παρί: Φεύγω το καλοκαίρι

Ο 25χρονος θα αποχωρήσει με ελεύθερη μεταγραφή. Τι συμβαίνει με Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Κιλιάν Μπαπέ ενημέρωσε τους ιδιοκτήτες της Παρί Σεν Ζερμέν ότι σκοπεύει ν΄ αποχωρήσει από την ομάδα της πρωτεύουσας στο τέλος της σεζόν, όπως έκανε γνωστό την Πέμπτη πηγή προσκείμενη στο σύλλογο.

Ο 25χρονος σταρ και αρχηγός της εθνικής Γαλλίας, ο οποίος εντάχθηκε στην Παρί το 2017 από τη Μονακό, είχε επεκτείνει το συμβόλαιό του το 2022 μέχρι το 2024, αλλά το περασμένο καλοκαίρι αρνήθηκε να ενεργοποιήσει τη ρήτρα που του επέτρεπε να παραμείνει γι΄ άλλον χρόνο στην Παρί.

«Οι όροι της αποχώρησης δεν έχουν ακόμη συμφωνηθεί πλήρως», σύμφωνα με την ίδια πηγή, ενώ ο σύλλογος κι ο παίκτης θα επικοινωνήσουν επίσημα «όταν όλα οριστικοποιηθούν τους επόμενους μήνες.»

Για το συγκεκριμένο θέμα η Παρί αρνήθηκε να κάνει κάποιο σχόλια, μετά από σχετική ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου. Ο Μπαπέ θα φύγει από τους «πρωτευουσιάνους» μ΄ ελεύθερη μεταγραφή. Το περασμένο καλοκαίρι ο ποδοσφαιριστής και η διοίκηση της ομάδα διαπραγματεύτηκαν μια συμφωνία, βάσει της οποίας ο διεθνής άσος παραιτήθηκε από μέρος των μπόνους του συμβολαίου του, αξίας δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Μετά από επτά σεζόν στην Παρί, ο Μπαπέ, ο οποίος έχει γίνει ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών του συλλόγου, πρόκειται να αναζητήσει αλλού την τύχη του, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να παραμένει το απόλυτο φαβορί για να τον εντάξει στο δυναμικό της.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι δύο πλευρές έχουν ήδη ξεκινήσει διαπραγματεύσεις. Το 2019, το 2021 και το 2022, ο πρόεδρος των «μερένγκες», Φλορεντίνο Πέρεζ, επιδίωξε να τον φέρει στη Μαδρίτη, αλλά κάθε φορά οι προσπάθειές τους δεν είχαν αποτέλεσμα.

